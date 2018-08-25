Doğubayazıt’ta şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı, Erzurum’dan törenle uğurlanacak

Ağrı'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan Piyade Teğmen Celal Dağlı (25) tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Şehit Dağlı'nın Ankara'daki babaevine acı haber ulaştırıldı. Şehidin 2 hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos’ta bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir askerin ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Şehit askerin Ankara’nın Haymana nüfusuna kayıtlı piyade Teğmen Celal Dağlı (25) olduğu belirtildi.

Tedavi gördüğü Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan teğmen Dağlı’nın naaşı, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bekar olan Dağlı’nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara’ya gönderilecek.

BABAEVİNE ACI HABER ULAŞTI

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı’nın (25) Ankara’daki babaevine acı haber ulaştırıldı.

Şehidin Cevizlidere Mahallesi 1128 Sokak’taki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini yakınlarına iletti.

Türk bayrakları asılan evin önüne, Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

Şehidin annesi Aysel ile babası Mahmut Dağlı’nın, oğullarının tedavi gördüğü Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde olduğu bildirildi.

Dört kardeş olan şehidin iki hafta önce nişanlandığı öğrenildi. AA