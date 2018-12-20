İTÜ Öğretim Üyesi’nden deprem sonrası flaş açıklama: Depremin sebebi…

Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "17 Ağustos depremi sonrası Yalova açıklarına kadar kırılan Kuzey Anadolu fayının batısında özelikle Yalova'dan İmralı Adası'na kadar uzanan alanda bir stres birikimi, gerilme artışı var 17 Ağustos'tan kaynaklanan bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir' dedi.

“BİR FAYIN KIRILDIĞI YERDE BİR DAHA YENİ BİR DEPREM OLMAZ”

“Bir fayın kırıldığı yerde bir daha yeni bir deprem olmaz” diyen Tüysüz, “17 Ağustos 1999’da Kuzey Anadolu fayı üzerinde büyük bir deprem oluştu. Bu depremin sorumlusu olan fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma konusu. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarla bu fayın Yalova açıklarına kadar uzandığı burada kırılmasının sonlandığı ortaya kondu. Bu ne demek; bir fayın kırıldığı yerde bir daha yeni bir deprem olmaz. O kırıldıktan sonra uçlarında deprem olma olasılığı artar” dedi.

“YALOVA’DAN İMRALI ADASI’NA KADAR UZANAN ALANDA BİR STRES BİRİKİMİ, GERİLME ARTIŞI VAR”

Tüysüz, “17 Ağustos depremi sonrası Yalova açıklarına kadar kırılan Kuzey Anadolu fayının batısında özelikle Yalova’dan İmralı Adası’na kadar uzanan alanda bir stres birikimi, gerilme artışı var 17 Ağustos’tan kaynaklanan. Bunu nereden biliyoruz; Buradaki çok sayıda küçük deprem takip edildiği zaman bugün deprem olan alanda bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Bu yoğunlaşma bir stres birikiminin olduğunu gösteriyor. Burada 4 büyüklüğünde, 4 buçuk büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde depremler olağandır. Bunlar zaman içerisinde olabilir. Bunun arkasında bir takım artışlar gelecektir. Burada çok sayıda küçük faylar var bunların kırıldığını görüyoruz” diye konuştu.

“BU DEPREM MARMARA’DA BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İLE ALAKALI DEĞİLDİR”

Tüysüz, “Bu deprem Marmara’da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir. 30 Kasım’daki 4.2 depreminden sonra onu izleyen artçı depremler oldu giderek küçüldüler. Bu da aynı sistem içerisinde meydana gelen bir depremdir. Öncekinin artçısı veya öncüsü olarak sayılamayacak kadar birbirine yakın değerler. Ama bu bölgede stresin olduğunu burada bir takım küçük fayların da mevcut olduğunu zaten biliyoruz çalışmalarla. Buradaki kırılmamış fay boyuna baktığımız zaman 4’ün üzerinde bir depremin olması gibi bir beklentimiz yok” açıklamasında bulundu.

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DHA