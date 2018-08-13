Uyuşturucu tacirleri ‘güvercin kadın’la yakalandı

İstanbul'da polisin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 181 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefon kullanmadan 'Güvercin' olarak adlandırılan bir kadın üzerinden irtibat kurduğu ortaya çıktı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) Van’dan uyuşturucu getiren bir şebeke belirledi. Zehir tacirleri teknik ve fiziki takiple izlemeye alındı. Şebekenin İstanbul’a getirilen uyuşturucuyu bir tekstil firmasına zulaladığı anlaşıldı. Bunun üzerine firma sahibi de takibe alındı. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Ekipler, takip edilen şüphelinin otomobilini düzenlenen operasyonla durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler bagajı açınca paketler halinde eroinle karşılaşıldı.

DEDEKTÖR KÖPEKLER BULDU

Uyuşturucunun bulunmasının ardından tekstil atölyesine giren ekipler dedektör köpekle arama yaptı. Uyuşturucu bulma eğitimli “Maya” isimli köpeğin kullandığı aramalarda farklı noktalardaki kolilerde eroin ele geçirildi. Baskında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

GÜCERCİN KADIN

İNP ekipleri operasyonların devamında yapılan çalışmalarda şebekenin telefonla iletişim kurmadığı anlaşıldı. Zehir tacirlerinin N.Y. ismili bir kadın vasıtasıyla iletişim kurduğu belirlendi. N.Y. ‘nin “Güvercin” olarak adlandırıldığı belirlendi.

11 GÖZALTI

Çalışmalarda N.Y. ile 9 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmada şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin otomobilinde de uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

181 KİLO EROİN

İNP operasyonunda piyasa değeri 12 milyon lira olan toplam 181 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 35 bin Euro ve 7 bin liraya da el konuldu. Ayrıca bir tabanca ve 50 mermi bulunduğu öğrenildi.