Validebağ Korusu ‘millet bahçesi’ oluyor

Yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nu “millet bahçesi” yapmak için ilk adım atıldı. İBB, 1.derece doğal sit koruması altında olan koruda “peyzaj projesi” yapmak için koruma kuruluna başvurdu. Korunun 35 dönümünü kapsayacak olan ve içinde fitness alanları ile yürüyüş parkurlarının bulunduğu “millet bahçesi projesi” için kuruldan çıkacak karar bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projesini masaya yatırdı. Toplantıda Esenler'de 2.5 milyon metrekarelik askeri alan ile birlikte Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 1.derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'nda “peyzaj projeleri” yapmak için koruma kuruluna başvurdu. 10 Ağustos'ta yapılan izin başvurusu İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği toplantının gündemine alındı.

35 DÖNÜMDE ÇALIŞMA YAPILACAK

İBB'den konuyla ilgili verilen bilgiler Millet Bahçesi projesinin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre kurula sunulan “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Projesi” ile büyük oranda tahrip olan mevcut sert zemin basit onarım kapsamında rehabilite edilecek. Bu kapsamda 354 dönüm olan Validebağ Korusu'nun 35 dönümünde basit onarımı yapılması hedefleniyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre koruda yürüyüş-koşu, bisiklet parkuru, çocuk oyun alanları ve fitness alanları planlanıyor. Çalışmalar sırasında granit doğal taş zemin kaplaması, dişli kum, çim taşı, ahşap travers ve granit bordür malzemesi kullanılacak.

KORUYA DOKUNMAYIN ÇAĞRISI

Koruda yapılaşma endişesi yaratan “millet bahçesi” projesine çevreciler ve semt sakinleri halkı karşı çıkıyor.

Validebağ Gönüllüleri, “Validebağ Korusu zaten millet malıdır, korunun ayrıca ‘millet bahçesi’ yapılmasına ihtiyacı yoktur. Koruya dokunmayın” çağrısı yaptı. Korunun 354 dönüm büyüklüğüyle İstanbul'un Anadolu yakasının en önemli yeşil alanlarından birisi olduğuna dikkat çeken Validebağ Gönüllüleri “1999'dan bu yana birinci derece doğal ve tarihi sit alanıdır. Validebağ Korusu üzerinde uzun zamandır rant heveslilerinin gözleri var, biliyoruz. Kimisi koruyu ‘kent ormanı' yapacağını, kimisi ‘İstanbul'un Hyde Park'ı' yapacağını söyledi bugüne kadar. Birisi içine hastane yapmaya kalkışır, bir başkası gölet, amfi tiyatro, kuş gözlem kulesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı yapmak ister. Validebağ Gönüllüleri olarak 1998'den bu yana, tüm bu rant girişimlerine karşı mücadele ettik ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Validebağ Korusu bahçe değildir, park değildir, korudur. İçinde bulunan Adile Sultan Kasrı ve Abdülaziz Av Köşkü son yıllardaki hoyratça kullanımlara rağmen, tarihi değere sahiptirler ve 1. derecede koruma altındadırlar. Biliyoruz ki, bu girişimler mutlaka bir inşaat çalışması gerektirecek ve korudaki doğal ekosistemi tahrip edecektir” diyerek tepkilerini gösterdiler.