Yavaş: Ankara’yı almak boynumuzun borcu

CHP'nin önceki gün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Yavaş, dün öğleden sonra CHP Genel Merkezine gelerek, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmede Yavaş, Kılıçdaroğlu'na kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür etti.
Kılıçdaroğlu'nun da Yavaş'a çalışmalarında başarılar dileyerek, “Ankara'yı alacağız Mansur Bey, 31 Mart akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanısınız, şimdiden hayırlı olsun” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, 31 Mart'a kadar zorlu bir mücadele döneminden geçileceğini de söyledi ve bu dönemde gerilimden uzak, herkesi kucaklayan bir stratejiyle çalışmaların sürmesi gerektiğini vurguladı.
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