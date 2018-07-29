Yine İstanbul yine ölümüne dayak!

İstanbul Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Maltepe'de bir kişi vatandaşlar tarafından bir çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle linç edilmiş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.