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Yine İstanbul yine ölümüne dayak!

İstanbul Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Maltepe'de bir kişi vatandaşlar tarafından bir çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle linç edilmiş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

android-time 15:55 29 Temmuz 2018
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İstanbul Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Maltepe'de bir kişi vatandaşlar tarafından bir çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle linç edilmiş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan’a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan’ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan’a saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Son güncelleme: android-time 16:0129.07.2018
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