Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler!

Kocaeli’de 18 yaşından küçük 3 kişi parkta alkol aldıktan sonra zihinsel engelli, 49 yaşındakiFaruk Aydaş’ı darp ederek öldürdü.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde 22 gün önce meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) isimli bir şahıs çocuk parkında dolaştığı

esnada burada alkol aldıkları öne sürülen 3 kişiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra söz konusu 3 kişi, Aydaş’ı darp ederek olay yerinden kaçtı. Aydaş çevredeki vatandaşların haber

vermesi üzerine 112 Acil ekiplerine ait ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen yaşı 1’den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Faruk Aydaş ise 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.