Susam ithalatı son bulacak

Yüzde 95'i ithal olan susam artık Konya'da tarımsal mekanizasyon kullanılarak üretilecek. Meram Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan proje KOP tarafından destekleniyor. Proje ile susamda verim yüzde 100 artacak.

Meram Ziraat Odası Başkanlığı ve Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen KOP destekli “Susam Tarımında Tarımsal Mekanizasyonun Kullanılması” konulu tarla günü etkinliği düzenlendi.

Meram İlçesi Boyalı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, üreticilerin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı.

Yüzde 95’i ithal olan susamın Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla Sudan’dan getirilen tohumların araziye uygunluğunun ölçüldüğü tarla gününde, verimi dekarda 38 kilodan 80-100 kiloya çıkarılması amaçlanıyor.

TARIMSAL MEKANİZASYONDA İLK EKİM

Susam üreticisi Hüseyin Adar, bugüne kadar yerel yöntemlerle susam yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, “KOP ve Ziraat Odamız tarafından desteklenen tarımsal mekanizasyonla ekimi ilk kez bu yıl yaptık. Ekim ve söküm hasadı artık makine ile yapılıyor”, dedi.

Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner ise, her yıl farklı bir ürünün alternatif tarıma kazandırıldığını belirterek, “Meram düz ve dağlık arazilere sahip bir tarım kentidir. Birçok farklı ürünü ilçemizde yetiştirebiliyoruz” diye konuştu. Ataiyibiner, Türkiye’nin susamda yüzde 95 dışa bağımlı olduğunun altını çizerek, “Bugün burada enstitü tarafından geliştirilmiş farklı tohumların hasadını yapıyoruz. İlçe tarım müdürlüğümüz ve ziraat odamız en verimli olan tohumu belirleyip bölgede ekilmesine öncülük edecektir” dedi.

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çelebi ise, susam tohumlarında yüksek oranda yağ ve protein bulunduğunu belirterek, “Unlu mamüllerde, şekerleme yapımında, kozmetik alanda, ilaç sanayide susam kullanımı yaygındır. Türkiye’de uzun yıllardır ekilmekte” diye konuştu.

100 BİN TON SUSAM İTHALATI SON BULACAK

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise, “Kıraç tarım arazilerinde su verilmeden yetiştirilen susamın çok renkli bir tarım yelpazesine sahip olan Meram’da yetiştiriliyor olmasından mutluluk duyuyorum. Dekardan 30 ila 40 kilo verim alan çiftçimiz artık yeni ürün çeşidi ile 300-400 kiloya kadar çıkacaktır. Susam yetiştiriciliğinde en maliyetli olanı işçiliktir. Zahmetli olmasından dolayı da son dönemlerde Türkiye’de üretimi düşmüştür” diye konuştu.

Son olarak konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Türkiye’de son dönemlerde susam ekim alanlarının daraldığına dikkat çekerek, “1990-2014 yılları arasında düzenli ve hızlı bir şekilde azalarak, 848 bin 190 dekardan 2017 yılı itibariyle 280 bin dekara kadar düşmüştür. Ülkemiz susam dış ticaretinde 100 bin ton ile net ithalatçı durumundadır. Bu dışa bağımlılığın temel sebebi geleneksel yöntem olan serpme ekim yöntemidir. İş gücüne dayalı olarak yapılmaktadır. Bu durum susamın geniş alanlarda üretimini engelleyen önemli bir unsurdur” diye konuştu.