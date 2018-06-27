Amerika’dan ithal edilen otomobillerin fiyatları artacak!

Amerika ve Çin arasında başlayan vergi savaşları önce Avrupa'ya sonra da Amerika'ya ihracat yapan bir çok ülkeye sıçradı. Amerika'ya olan alüminyum ve çelik ihracatından dolayı darbe yiyen Türkiye, Amerika'ya cevap olarak vergi yaptırımı yolunu seçti. Bundan etkilenen ürünler arasında otomotiv markaları da yer alıyor.

Türkiye Amerika’dan ithal edilen otomobiller için 21 Haziran’dan itibaren yüzde 60 ek gümrük vergisi çıkarttı. Geçen yıl 87 milyon dolar olan bu ithalat yeni vergilerle birlikte 52 milyon dolar daha artacak. Bu konuyla alakalı düzenleme, “Amerika’dan ithal edilen otomobilleri” kapsadığı için etkilenen sadece Amerikan otomobilleri olmuyor.

Örneğin BMW’nin SUV ürünleri de Amerika’da üretiliyor. Ayrıca premium dediğimiz Avrupalı markalar özellikle SUV modellerini en çok tercih edilen Amerikan pazarına daha ucuz lojistik maliyetle satmak için orada üretiyor. Premium üreticilerin ülkemizdeki ÖTV ve KDV oranlarını bir kenara koyun, bir de ek olarak yeni gümrük vergisi olan yüzde 60’lık oranı ekleyin… Fiyatlar gerçekten çok değişecek…

Amerika’dan ülkemize ithal edilen otomobilleri sizler için sıraladık

BMW’nin X3, X4, X5, X6 SUV modelleri.

Örneğin 534 bin 100 tl olan X5’in başlangıç fiyatı yüzde 60’lık artışla 854 bin 560 tl olması bekleniyor.

X3’ün fiyatı 518 bin 190 TL’ye yükselecek.

X6’nın etiket fiyatı 1 milyon 790 bin 100 TL’ye yükselecek.

Mercedes-Benz’in orta ve üst sınıfa ait olan GLE ve GLS SUV modelleri.

Mercedes’in orta ölçekli SUV modeli olan GLE’nin satış fiyatı ise 845 bin 900 tl’den 1 milyon 353 bin 440 tl’ye çıkacak.

S Serisi üzerine inşa edilen GLS ise 1 milyon 571 bin 800 TL’ye yükselecek.

Volvo’nun daha yeni tanıtımını yaptığı sedan modeli olan S60.

Zaten Amerikalı olan Jeep markasının Grand Cherokee, Cherokee ve Wrangler modelleri.

Grand Cherokee bu zammın sonunda 1 milyon 190 bin TL’ye yükselecek.

Wrangler gibi ikonik bir model de 936 bin TL’ye yükselecek.

Ford’un Mustang modeli.

Mustang yaklaşık olarak 150 bin dolar değerinde ve 1 milyon 160 bin tl’ye merdiven dayayacak.