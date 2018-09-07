Anadolu Isuzu’dan Almanya çıkarması!

Anadolu Isuzu, IAA Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı’nda 5 yeni aracının ilk gösterimini yapmaya hazırlanıyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği IAA Hannover Ticari Araç Fuarı, 20-27 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl fuarda 5 yeni aracının tanıtımını yapacak olan Anadolu Isuzu, 11. Hall ve G30 standında yer alacak. Ticari araç sektörünün son teknolojileri, yeni modelleri ve ulaşım sektöründeki yenilikleri aynı çatı altında buluşturan IAA Hannover 2018'de, Anadolu Isuzu'nun başrol oyuncuları Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 elektrikli kamyon modeli, Isuzu Novociti Life Premium, Visigo ve Citiport otobüslerinin farklı versiyonları olacak.

Isuzu Citiport, yeni iki farklı versiyonuyla Hannover Fuarı'nda yer alacak. Citiport 18, yüksek yolcu kapasitesine sahip, özellikle yoğun hatlarda hizmet verebilecek yapısıyla başta Doğu Avrupa olmak üzere tüm yurtdışı pazarlarında ve Türkiye'de Hannover Fuarı sonrasında müşterilerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Isuzu standında sergilenecek bir diğer önemli otobüs ise Citiport'un 9.0 lt'lik yeni HyPer versiyonu. Arazi şartları bakımından dik yokuşlara sahip olan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, ülkemizdeki belli başlı şehirlerde de ihtiyaçları karşılayabilecek Citiport 12 HyPer, 340 hp ve 1485 Nm performans değerlerine sahip olacak.

Isuzu Novociti Life ise yeni Premium donanımıyla ilk kez IAA Hannover 2018'de sergilenecek.

Isuzu Visigo ise yeni HyPer versiyonuyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. 6.7 lt'lik Cummins motora sahip olan Visigo HyPer, 320 hp güç üretiyor.

Anadolu Isuzu'nun Midibüs segmenti amiral gemisi olan Turquoise modeli ise fuarda 2+1 koltuk dizilimi, tuvalet ve ekstra konfor donanımı içeren VIP paketi ile katılımcıların beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli kamyonu Anadolu Isuzu'da

19 Eylül saat 16:00'da IAA Hannover 2018 Fuarı'ndaki basın lansmanı gerçekleştirecek olan Anadolu Isuzu, fuarın en önemli araçlarından biri olmaya hazırlanan ve Ar-Ge'sini yerli proje ortakları ile birlikte yüzde 100 Türk mühendislerin gerçekleştirdiği elektrikli kamyonunun da tanıtımını gerçekleştirecek.

Anadolu Isuzu'nun yerli proje ortakları ile birlikte geliştirdiği, yüzde 100 elektrikli bir motora sahip, 6.6 ton taşıma kapasiteli araç, AC şarj ünitesiyle 4 saatte tam dolu hale gelebiliyor. Ayrıca DC tipi özel şarj üniteleriyle sadece yarım saat gibi çok kısa bir sürede aküleri %100 doldurulabiliyor. Şehir içi taşımacılığında 0 karbon emisyon çözümü sunacak olan Türkiye'nin ilk yerli elektrikli kamyonunun dünya prömiyeri IAA Hannover 2018 fuarında gerçekleştirilecek.