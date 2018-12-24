BMW’ye Kore’de soruşturma!

Alman otomobil üreticisi BMW, Güney Kore'de sattığı otomobillerinde bulunan yangın ihtimalini gizlediği ve geri çağırma işlemlerinin geciktirilmesinden dolayı soruşturmayla karşı karşıya...

Reuters’ın haberine göre Güney Kore’nin ulaştırma bakanlığından yapılan açıklamada savcılar tarafından şirketin incelenmesi istendi. Kore’nin BMW’ye çıkarttığı 22670 aracı geri çağırma konusu Alman markaya 10 milyar dolarlık bir kazanım sağlamıştı. Ancak Ağustos ayından beridir şirketi araştıran ekip, soğutucunun sızdırması sonucunda motorda yangın oluşturabilecek kusurlar buldu.

Bu araştırma konusuna sebep ise bu yıl ülke genelinde kayıtlara geçmiş yanan BMW modelleri oldu. Dünya genelin 1.6 milyon aracını geri çağıran markanın, internet üzerinde yayılan viral BMW videoları yüzünden Kore’deki satışları yılın 11 ayında yüzde 10 oranında azaldı.

BMW Kore’den ise yanıt gecikmedi. Firma özür dileyerek, soruşturma süresince ilgili birimlere yardımcı olacaklarını açıkladı. Hükümet soruşturmanın EGR (EGzoz Gazı Regülatörü) sistemindeki hatalı tasarımdan dolayı yangın olmasına ortam hazırladığını belirtti. Markadan gelen savunma ise tasarım kusurlarının reddi konusunda oldu ve BMW zamanında geri çağrılma işlemini yaptıklarını açıkladı.

BMW’nin Güney Kore’deki otomobillerinin yanma ihtimali yüzde 14 iken aynı oran Almanya’da yüzde 19 ve İngiltere’de yüzde 17! Ayrıca BMW, Güney Kore’nin Mercedes-Benz’den sonraki en büyük ithalatçısı pozisyonunda!