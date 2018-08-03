Cam tavanlı Chiron!

Yeni geliştirilen lamine camlar olağanüstü bir ses yalıtımı ve sıcaklık konforu sunmasının yanı sıra yolcuların baş üstü yüksekliğini de artırıyor. Standart tavana sahip bir Chiron’dan farklı olarak Chiron Sky View seçeneğinde baş üstü yüksekliği 2,7 santimetre artıyor.

Bugatti, Chiron kullanıcılarına daha açık bir gökyüzü görüntüsü sunuyor. Hemen uygulamaya girecek olan “Sky View” seçeneğiyle Bugatti müşterileri yeni Chiron otomobillerinin üzerinden güneş ışınlarının keyfini çıkarabilecek. Otomobilin tavanında, sürücü ve yolcu koltuğunun üstünde bulunan iki sabit cam panelin her birinin uzunluğu 65 cm, genişliği ise 44 cm. Paneller, iki ince cam ve ara katmanlardan oluşan yeni geliştirilmiş bir lamine yapıya sahip.

Her katman panellerin farklı özelliklere sahip olmasını sağlıyor. Birincisi istenmeyen rüzgar gürültüsü azaltılıyor, ikinci olarak kızılötesi ışınlar araçtan uzağa yansıtılarak sıcaklık açısından maksimum konfor sağlanıyor. Ayrıca, camın hafif renkli olması, göz kamaştırma etkisini önlüyor ve otomobili kullananların gizliliğini koruyor. Son olarak, zararlı morötesi (UVA ve UVB) ışınları filtreleniyor. Olumlu bir yan etki olarak, lamine tasarım tavan panellerinin sağlamlığını artırıyor. Chiron'un tüm aracın sağlamlığı ve çarpışma halindeki güvenlik gibi olağanüstü yapısal özellikleri korunuyor. Standart tavana sahip bir Chiron'dan farklı olarak Chiron Sky View seçeneğinde baş üstü yüksekliği 2,7 santimetre artıyor.

Bugatti, yeni Sky View özelliğine sahip Chiron'u Kaliforniya'da Ağustos 2018 sonunda düzenlenecek Monterey Otomobil Haftası'nda tanıtmayı planlıyor.