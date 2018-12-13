İlk 11 ayda hangi segmentte kim lider?

Otomotiv pazarı beklentilerin altında 2018 yılını kapatmaya hazırlanıyor. Pazarın bu seviyelerde kalmasının ise sebepleri birden fazla, artan döviz kurları, Amerika ve Çin arasındaki ticari savaş, yüksek satın alma maliyetleri... Ancak yılın son iki ayında yapılan ÖTV ve KDV indirimleri sektörün hareketlenmesini sağladı. Biz de sizler için yılın son ayı rakamları gelmeden 11 ayda en çok satan modelleri segmentlerine göre sıraladık.

A Segmenti

Markanın ülkemizde üretilen en küçük modeli olan i10 aslına bakarsanız Türkiye’de alternatifi olmayan bir otomobil. Bu segmente 2018 yılının 11 ayında toplam olarak 921 adet satış gerçekleştirdi ve segmentinin lideri konumunda.

B Segmenti

Fransız otomobil üreticisi Renault’un Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği modeli olan Clio bulunduğu segmentte 23075 adetlik satışla ilk 11 ayda lider. Clio’yu takip eden ikinci model ise yine Türkiye’de üretilen Hyundai i20, 11 ayda toplam 11453 adetlik satışa ulaşmış. Bu segmentin en iddialı modellerinden biri olan Polo ise toplam satışta 9041 adet ile üçüncülüğü almış durumda.

C Segmenti

Geldik rekabetin en çetin yaşandığı C segmentine. Ocak’tan Kasım ayına kadar bu segmentte toplam 240229 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışın 62378 adeti SUV modellerinden oluşurken 240 adeti MPV ve 64 adeti spor otomobil olarak öne çıkıyor. Buradaki liderlik sıralamasına baktığınızda ise ülkemizde üretilen modellerin kıyasıya bir rekabet içinde olduğunu fark ediyorsunuz. Fiat Egea 11 ayda 28540 adet satış adetine ulaşırken, Renault Megane 27364 adet satmış ve ilk iki sırada yer almışlar.

Honda’nın Civic modeli ise 21 bin 841 adet satıldı ve son olarak Toyota Corolla 20899 adet satılarak listede 4. sırada yer aldı. Aralık ayının satış rakamları özellikle bu segmentte liderlik açısından çok belirleyici olacak, bu yüzden bu sıralamada yer alan markalar kampanyalarını arttırarak devam ettiriyor.

D Segmenti

Volkswagen’in ülkemizde de oldukça popüler olan modeli Passat bu segmentteki 11 aylık satışlarda açık ara lider. Passat toplamda adet satılırken en yakın takipçisi yine aynı grupta yer alan 6762 adetlik satışa ulaşan Skoda Superb. Bu segmentte üçüncü sırayı ise 5262 adetle Mercedes-Benz C Serisi almış durumda.

E Segmenti

E segmentinde 11 ayda toplam 11961 adet otomobil satışı gerçekleşmiş. Bu satış adetinin 3412 adeti SUV’lerden oluşurken 347 adeti spor model olarak gerçekleşti. 8168 adette de binek otomobil satışı gerçekleşti. İlk üç sırada ise 3310 adetlik satışla Mercedes-Benz E Serisi lider, 2864 adetlik satışla BMW 5 Serisi ikinci ve 1453 adetlik satışla da Audi A6 üçüncü en çok satılan E segmenti otomobilleri oldular.

F Segmenti

Binek otomobillerde en tepe nokta F segmentinde ise durumlar Mercedes-Benz S Serisi yönünde. Bu otomobilden 11 ayda toplam 226 adet satılmış. S Serisi bu adetle sıralamada lider olurken en yakın takipçisi 82 adetlik satışla ezeli rakibi olan 7 Serisi olmuş. Bu iki özel otomobilin arkasından ise ürettiği spor otomobillerle ünlenen Porsche geliyor. Panamera 11 ayda toplam 43 adetlik satışla bu segmentte üçüncü sırada…

B-SUV Segmenti

Gün geçtikçe gelişen segmentlerden biri olan B-SUV segmenti ülkemizde de markaların yeni modelleriyle birlikte dikkat çekmeye başladı diyebiliriz. İlk 11 ayda bu sınıfta Fransız üretici Renault, Captur modeliyle 2117 adetlik satışla lider pozisyonda. Ardından ise Suzuki Vitara 1927 adetlik satışla geliyor ve üçüncü sırada da Jeep Renegade 1375 adetlik satışla bulunuyor. Renegade yakın olan satış adedi 1103 ile Opel Mokka X ise dördüncü sırada yer alıyor.

C-SUV Segmenti

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV alacakların en çok tercih ettiği segment C-SUV yani kompakt SUV segmenti oluyor. Bu segmetteki 11 aylık satışlarda lider 12991 adetlik satışla Nissan’ın artık bu segmentte efsaneleşmiş ve segmentin yaratıcı modeli olan Qashqai geliyor. Hemen arkasından ise Dacia Duster 11332 adet satışla gelirken, Peugeot’un 3008 modeli 7222 adetlik satışla üçüncü sırada…

D-SUV Segmenti

D Segmentinde Japon üreticilerin rekabeti dikkat çekiyor. Nissan, X-Trail modeliyle 3293 adetlik satış gerçekleştirip bu segmentte lider olurken, Honda CR-V modeliyle 2473 adetlik satışa ulaşıp ikinci olmuş durumda. Üçüncü sırada ise BMW, 1348 adet satan X1 modeliyle yer alıyor.

E-SUV Segmenti

Orta üst ölçekli SUV kategorisi olan E-SUV sınıfında modeliyle 743 adetlik satışa ulaşarak lider pozisyonda. İsveçli üretici Volvo ise 624 adet satan XC60 modeliyle ikincilikte. Üçüncü sırada ise Mercedes-Benz’in GLC modeli 443 adetle yer alıyor.

F-SUV Segmenti

Binek modellerde olduğu gibi SUV modellerinde de en üst seviye olan F-SUV segmentinde ise lider 590 adetlik satışla Volvo XC90, BMW X5 ile 492 adetlik satışa ulaşıp ikinciliği alırken Audi de Q7 modeliyle 102 adetlik satışla üçüncü sırada…