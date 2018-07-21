Jest’e otomatik vites jesti!

Karsan, ürün yelpazesinin amiral gemisi konumunda olan ve yollarla buluştuğu günden bu yana 6 bin 500 adetten fazla satan Jest için, pazardaki tüm dengeleri değiştirecek yenilikler gerçekleştirdi.

Tamamen yeni bir model olarak ülkemizin şehir içi toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Jest’i ilk kez 2013 yılında görücüye çıkaran Karsan, kullanıcıları ve yolcularının beklenti ve yorumlarına en üst düzeyde yanıt vermek amacıyla geliştirilerek geçtiğimiz yıl yollarla buluşan Jest+ ile tekrar iddiasını ortaya koyarken, bu yıl da büyük yeniliklere imza attı. Kendi sınıfında ilk ve tek olan otomatik vites seçeneğiyle donatılan yeni Karsan Jestronic, lansmana özel 205 bin TL'lik fiyatıyla Temmuz ayı itibariyle satışa sunuldu. Üstelik Karsan ile Petrol Ofisi arasında yapılan anlaşma kapsamında satın alınan ilk 20 Karsan Jestronic'e 1.500 TL değerinde yakıt hediye edilecek.

2,3 litrelik mevcut F1A motordan tam 41 HP daha güçlü olan ve yeni Karsan Jestronic'de görev yapan 3.0 lt hacmindeki yeni F1C motor, 170 HP'lik güç ve 400 Nm tork verileriyle sınıfının en güçlü motoru unvanını kazanıyor. Bu motor seçeneğine, yine sınıfında ilk ve tek olan Jestronic adlı yeni 6 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Ayrıca Karsan Jestronic'e özel olarak geliştirilen gösterge panelinde yepyeni 5 inç boyutunda dijital ekran sunuluyor. Geliştirilmiş gösterge paneli üzerinden ortalama yakıt tüketimi, vites bilgisi, AdBlue bilgisi, akü voltajı bilgisi gibi bilgilere de erişilebiliyor.