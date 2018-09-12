Mercedes-Benz GLE resmen tanıtıldı!

Markanın en önemli SUV modellerinden biri olan GLE, yeni tasarımı, yeni motorları ve yeni modern teknolojileriyle segmentindeki rekabete kaldığı yerden devam etmek için gelmiş gibi. Özellikle otomobilin, markanın yeni tasarım diliyle şekillenen gövdesi değişimin ne kadar ciddi ve derin olduğunu gösterir nitelikte...

Mercedes markasının yeni tasarım diliyle karşımıza çıkan üçüncü modeli GLE’ye merhaba deyin. GLE’nin geçmişini hatırlayacak olursanız otomobil ilk olarak ML Serisi adı altında satılmaya başlandı. 1998-2005 yıllarında ML olarak hayatına devam eden ürün sonrasında 2006-2011 yıllarında ikinci jenerasyonuyla satışa sunuldu, 2015 yılında hafif bir makyaj geçiren otomobil sonrasında da markanın SUV ürün gamı ismini değiştirme kararıyla 2015 yılının sonlarında GLE model adını aldı.

Bugün karşımıza çıkan yeni otomobil ise Mercedes’in CLS ve A Serilerinde sahip olduğu tasarım diliyle şekillenmiş. Otomobile ön taraftan baktığınızda bir önceki jenerasyona göre daha keskin motor ızgarasına ve far tasarımına sahip olduğunu görüyorsunuz. Ön tamponda bulunan bolca siyah plastik de aracın maceracı duruşunu destekliyor.

GLE’nin yanına geçtiğinizde ise önceki yumuşak tasarıma göre daha yere paralel olan motor kaputu hemen dikkatinizi çekiyor. Önceki versiyondan hatırlayacağınız C sütunu arkasında kalan cam tasarımı ise geçmişe başarılı bir çağrışım yapmış

Otomobilin arka kısmına baktığınızda üçgen biçiminde olan çift parçalı stoplar sizi karşılıyor. Kısa arka tampon gri plastik detayları sayesinde GLE’yi eski versiyona göre daha maceracı kılmış.

Yeni GLE’nin daha dinamik bir tasarıma sahip olduğunu fark etmenin yanı sıra aracın boyutları da eskisine göre değişmiş. Özellikle aks mesafesi 80 mm artarken ve 2.995 mm değerine ulaşmış. Bu sayede arka koltukta sunulan diz mesafesi 70 mm artmış. Otomobilin 7 koltuklu bir versiyonunun da olacağını belirtmemde fayda var.

Otomobilin içine göz attığınızda ise karşınıza yeni modellerde yer bulan tamamıyla lcd ekran olan konsol çıkıyor. Bu konsolun tasarımında ortada yer alan ekran MBUX adlı bilgi eğlence sistemini içeriyor ve 12.3 inç boyutunda. Bilgi eğlence ekranının hemen yanında, yine aynı boyutta olan dijital gösterge paneli yer alıyor.

Bu tanıtımla birlikte GLE’nin tek motor seçeneği GLE 450 4Matic olarak açıklandı. Aslında başka motor seçenekleri de var ama tanıtılan modelde kullanılan motor 450 koduyla gelen bu motor oluyor. 3 litrelik, 6 silindirli ve turbo beslemeli olan bu motor 367 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. 9 ileri tam otomatik şanzımanla kombinlenen bu sistem 4Matic çekiş sistemi sayesinde tüm gücü dört lastiğe birden gönderiyor.

Mercedes-Benz'in açıklamalarına göre gelecek zamanlarda motor seçeneklerine turbodizel, plug-in hibrit gibi alternatifler de eklenecek.

Yeni GLE’ye teknolojik açıdan baktığınızda ise yeni sistemlerle donatıldığını fark ediyorsunuz. Bunlara aktif mesafe ayarlayıcı Distronic sistemi ve LiveTraffic adlı trafik sistemi en önemli örnek olarak gösterilebilir. LiveTraffic sayesinde yeni GLE, yolun devamında bir yoğunluk oluşmuşsa aracın hızını 100 km/s civarına indiriyor ve bu sayede tam durmaya geçen trafikle karşılaştığınızda otomobil rahat bir şekilde durabiliyor.

E-Active Body Control System ise yeni GLE ile tanışacağımız yeni bir sistem. Bu sistem 48-volt elektrikli ve havalı süspansiyon sisteminin her bir tekerlekteki amortisörünü bağımsız olarak ayarlama imkanı sağlıyor. Ayrıca bu sistemin, arazi koşullarında herhangi bir yerde takılma durumunda da süspansiyonlara müdahale ederek aracın yol tutuşunu artırdığını belirtiliyor.

Yeni GLE’nin tüm detayları için Ekim ayında düzenlenecek olan Paris Otomobil Fuarı’nı beklememizde fayda var. Otomobilin satışına ise 2019 yılında başlanacak!