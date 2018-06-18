Otokar’dan Varşova’ya özel otobüs!

Otokar, DORUK otobüsleriyle bu sefer Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetlerinde Otokar’ın DORUK otobüsünü tercih eden Arriva taşımacılık şirketiyle ulaştırma hizmetleri için yeni bir sözleşme imzaladı.

Otokar otobüsleri, şimdi de Polonya'nın başkenti Varşova'nın toplu ulaşımında hizmet verecek. Tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleriyle Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanan Otokar, 34 adetlik DORUK orta boy otobüsüyle Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak.

Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetleri için Avrupa'nın en büyük yolcu taşımacılığı şirketi Arriva ile yeni bir sözleşme imzaladı. Arriva, Varşova'da ulaşım hizmetleri sağlamak için Türkiye'nin lider otobüs üreticisi Otokar'ın DORUK otobüsünü seçti. 34 adet 9 metrelik DORUK, Varşova sokaklarında Aralık 218'den 2026 yılı sonuna kadar hizmet verecek.

Varşova’ya özel olacak

Basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmiyle yolculara eşsiz konfor sunan ve yurtdışına VECTIO ismiyle ihraç edilen DORUK otobüsleri, Varşova için özel olarak hazırlanacak. DORUK'un şehir içi tipi DORUK LE, Varşova'nın talebi üzerine izleme, ücret ödeme, sesli duyuru sistemleriyle donatılacak. Aracın elektronik altyapısında, yolcu acil kapı açma sistemine ek olarak, bilgilendirme ekranlarına da yer verilecek. Modern görünümü, üstün özellikleri, düşük işletme maliyetiyle toplu ulaşımda fark yaratan DORUK LE'lerin dışı, Varşova’nın mimari sembolleriyle kaplanacak.