SUV satışları bu modelleri bitirdi!

Japon otomotiv devi Nissan, Pulsar ve Almera modellerinin yer aldığı C segmentinde Avrupa ve Rusya'dan çıkma kararı aldı! Bu kararın asıl sebebiyse tüketicinin kompakt otomobil almaktansa SUV segmentini tercih etmesi olarak açıkladı!

Nissan, Puslar HB modelinin Avrupa’daki satışına bu yıl son veriyor. Ayrıca marka Rusya’da Almera adıyla satılan aynı modelin de satışının durdurulacağını açıkladı. Bu hareketle birlikte Nissan, Avrupa ve Rusya’da kompakt sınıf otomobil satışı gerçekleştirmeyecek.

Markadan gelen açıklamada ise kararın asıl sebebinin tüketicinin SUV otomobil modellerini satın alma eğiliminin artması sebep gösterildi. 2014 yılında tanıtılan en güncel Pulsar, markanın VW Golf, Ford Focus ve Renault Megane modelleri için geliştirdiği rakibiydi. Markanın toplam olarak ürettiği 64 bin Pulsar’ın geçen yıl sadece 25 bin 221 adeti Avrupa’da satıldı(JATO Dynamics). Otomobil markanın İspanya’daki fabrikasında üretiliyordu.

Almera ise markanın sadece Rusya’da sattığı kompakt modeliydi. 2013 yılında Rus pazarına giren otomobil, 2014 yılında 36 bin 225 adetlik satış rakamıyla Nissan’ın en çok satan modeli oldu. Ama bu yıl Almera, Rusya’nın en çok satan 25 otomobil listesinden çıktı…

Rusya’da X-Trail, bu yıl Ağustos ayı satışları sonucunda Nissan’ın en çok satan modeli olurken arkasında Qashqai geldi. Rus otomotiv pazarının yüzde 40’ını SUV modellerinin oluşturduğunu da bu durumda belirtmekte fayda var(Renault). Otomobil, Renault markasının Togliatti’de yer alan AvtoVAZ fabrikasında üretiliyordu.