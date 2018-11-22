Trump’tan Alman devlere davet!

Avrupa ve Amerika arasında yaşanan ticaret savaşında Trump'tan bir adım geldi. Bloomberg'in haberine göre Amerika Başkanı Donald Trump, BMW, Daimler ve VW markalarının CEO'larını Beyaz Saray'a davet etti.

Trump, şükran günü tatilinden sonra BMW, Daimler ve Volkswagen Grubu’nun üst düzey yönetileriyle görüşme yapmayı planlıyor. Bu üç büyük markanın yöneticileri Trump ile görüşmeden önce kendi aralarında görüşecekleri de konuşulan konular arasında. Ancak Beyaz Saray iletişim ofisi bu konu hakkında her hangi bir açıklamada bulunmadı.

Avrupalı otomobil üreticilerinin Amerika’da yer almaları için üretim tesisi kurmaları gerektiğini dile getirip, Avrupa’dan gelen otomobillere ekstra vergi getiren Trump yönetimine, Avrupa’dan da aynı şekilde cevap gelmişti. Bunun sonucunda da her iki ülkede de otomobil fiyatları yükselmişti. Washington ve Brüksel arasındaki tartışmalar ABD’nin otomobil ithalatı için oluşturduğu sorunun Avrupa tarafından da Apple ve Amazon.com’dan satın alınacak olan ürünlere ek vergi getirmeye kadar gideceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu Cecilia Malmstorm geçtiğimiz hafta Washington’da serbest ticaret anlaşması hakkında Amerika Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer ile görüştü. Bu görüşmede ise taraflar esas olarak iş birliğine odaklanmakta ve otomotiv üzerindeki vergilendirmelerle ilgilenmediği ortaya çıktı. Aslına bakarsanız taraflar sadece otomotiv üzerine görüşmüyorlar.

BMW Amerika’da X modellerini üretirken, Volskwagen Passat ve Atlas modellerini üretiyor ve son olarak Mercedes markası da Amerika’da C Serisi, GLS ve GLE SUV modellerini üretiyor.