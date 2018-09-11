Türkiye Rallisi’nde Castrol Ford Team rüzgarı esecek!

22 ayrı ülkeden, 68 otomobil ve 136 sporcunun yaklaşık 312 km’lik 17 özel etapta mücadele edeceği WRC - Dünya Ralli Şampiyonası 10. Yarışı Rally Turkey 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te gerçekleştirilecek. 8 yıllık uzun bir aradan sonra ülkemize yeniden geri dönen bu önemli organizasyonda ülkemizi bu yıl temsil eden Castrol Ford Team Türkiye geçtiğimiz yıl ülkemizin rallide takımlardaki ilk Avrupa takımlar şampiyonluğu başarısı sonrası Marmaris’te yapılacak Rally Turkey’de yeni başarılar peşinde koşacak.

Avrupa Şampiyonu unvanına sahip tek Türk ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor.

Castrol Ford Team Türkiye JWRC – Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda sezonu 5-8 Nisan tarihlerinde Fransa'nın Corsica adasında yapılan Tour De Corse rallisi ile açmıştı. Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi virajlarıyla ünlü ve lokal pilotların boy gösterdiği zorlu ralliyi geleceğin Dünya Ralli Şampiyonları arasında gösterilen toplam 14 pilot arasında 8nci sırada tamamlayarak sezona güzel bir başlangıç yapmıştı.

Castrol Ford Team Türkiye için sezonun 2. yarışı olan ve Mayıs ayında yapılan Vodafone Portekiz Rallisi'nde Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda mücadelesini sürdüren Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi zorlu yarışı 14 pilot arasından 4. sırada tamamlarken; WRC2 kategorisinde sezonun ilk yarışını yapan Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi ise ilk 10 içinde yer almayı hedeflediği rallide toplamda 17 ekip arasında 11. sırada yer almıştı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan ve dünyanın en hızlı toprak rallisi olarak kabul edilen ve Temmuz ayı sonunda yapılan Neste – Finlandiya Rallisi ise Castrol Ford Team Türkiye ekibi için sezonun 3'üncü yarışıydı.

Murat Bostancı – Onur Vatansever ikilisi WRC2 kategorisinde, ödüllü EcoBoost motora sahip 4×4 Fiesta R5 süper ralli yaparak yarışı kendi kategorilerindeki 18 ekip içerisinde 10'uncu sırada bitirmeyi başardılar.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) mücadelesini sürdüren Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi ise Fiesta R2T ödüllü 1.0 EcoBoost ile ilk kez katıldıkları Finlandiya Rallisi'ni toplam 16 ekip arasından 7'inci sırada tamamlayarak kendi kategorilerinde Corsica ve Portekiz rallileri sonrası yine önemli puanlar topladı.

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Castrol Ford Team Türkiye ekibi için sezonun 4'üncü rallisi olan Rally Turkey'deki en önemli hedef, 8 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı olan Marmaris Rallisi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek WRC2 ve JWRC kategorilerinde üst sıralarda yer almak.

Marmaris Rallisi'nde Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi Ford'un son 6 yıldır dünyada yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4×2 Fiesta R2T ile mücadele edecek. Murat Bostancı- Onur Vatansever ikilisinin yer alacağı WRC2 şampiyonası ise Dünya Ralli Şampiyonası'nda katılımın ve rekabetin en yüksek olduğu şampiyona. Marmaris Rallisi'nde ikili, ödüllü EcoBoost motora sahip 4×4 Fiesta R5 ile mücadele edecek.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun da 5'inci yarışı konumundaki Rally Turkey'de Türk pilotlar dünya şampiyonu pilotlar ile aynı etaplarda mücade ederek dünyanın en başarılı pilotları ile kendilerini mukayese etme fırsatı elde edecekler.

Ford Motorsport Türkiye bünyesinde bu sezon yeniden yarışmaya başlayan Red Bull sporcusu Yağız Avcı 6'ıncı Türkiye Şampiyonluğu yolunda önemli bir virajda. Sezonun ilk 4 yarışı sonrası genel klasman lideri konumundaki Red Bull sporcusu Avcı co-pilotu Ersan Alkır ile ödüllü EcoBoost motora sahip güçlü 4 çeker Fiesta R5 aracı ile sezonun 5'inci yarışı Rally Turkey'de yine podyumun en üstünü hedefliyor.