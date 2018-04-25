Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın 5 zararı

Kış lastiği kullanım zorunluluğunu geride bıraktık. Tüm sürücüler kış lastiğinin yararlarını bilirken mevsim dışındaki kullanımın zararlarını çok fazla düşünmüyorlar ya da umursamıyorlar! İşte yaz mevsiminde kış lastiği kullanımının zararları...

Havaların mevsim normallerine ulaştığı bugünlerde sürücüler için altın değerinde olan kış lastiği kullanımı hakkında sizlere bir kaç önemli bilgi vermek isteriz. Havanın sıcaklığının yola etkisi tahmin ettiğimizden daha fazla oluyor. Sürekli sıcak havanın etkisiyle yükselen yol sıcaklığı aracınızı yola bağlayan tek unsur olan lastiklerinizin de aşırı ısınmasına sebep oluyor. Bu yüzden mevsimine göre lastik kullanımının önemi bir kez daha karşımıza çıkıyor.

İşte yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın 5 temel zararı!

1- Kış lastiklerinin hamuru dört mevsim lastiklerin hamuruna göre daha farklıdır. Bu da daha düşük sıcaklıkta daha çabuk lastik ısınmasına sebep olur ve böylece 7 derecenin altında olan hava koşullarında lastikleriniz yere daha iyi tutunur. 7 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ise zaten çabuk ısınmaya müsait olan lastikler bir an önce ısınır ve beklediğinizden daha yüksek sıcaklıklara ulaşır. Fazla ısınma sonucunda lastikleriniz daha çok kaymaya meyilli olur.

2- Mevsim dışında kullanılan kış lastikleri hava şartlarından dolayı daha çabuk aşınır ve bu yüzden daha kısa sürede yeni lastik almanız gerekir.

3- Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmak, kış lastiğinin sırt deseninden ve hamurundan kaynaklı olarak daha fazla yol gürültüsüne sebep olur.

4- Havalar ısınmaya başladığında tarih 1 Nisan’ı geçtiğinde kış lastiği kullanmak aracınızın yakıt tüketimine de etki eder. Bunun sebebiyse kış lastiklerinin hamurunda gizli. Daha fazla sürtünmeye odaklı olan kış lastikleri yere daha fazla temas ettiği için aracınızın direncini arttırır ve daha fazla yakıt tüketirsiniz.

5- Yaz mevsiminde çabuk ısınan kış lastikleri ani fren yaptığınız durumlarda durma mesafenize etki eder ve daha uzun mesafede aracınızı

durdurabilirsiniz.