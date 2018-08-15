Acil serviste doktorun darbedildiği iddiası

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, hastanede görevli acil servis doktorunun darp edildiğini söyleyerek "Görevli doktor, hasta yakınının darbetmesi nedeniyle nöbetini tamamlayamamıştır. Bunun üzerine beyaz kod verilmiş ve hastane polisi olaya müdahale etmiştir" açıklamasını yaptı.

Balıkesir’in Bandırma ilçe Devlet Hastanesi acil servis doktorunun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği iddia edildi.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, acil servis önünde yaptığı açıklamada, 00.45 sularında acil servis muayene alanına gelen hasta yakını S.Ö’nün, muayene bölümünde yer olmadığı gerekçesiyle hemşire G.Ç. ile tartıştığını söyledi.

S.Ö’nün, bu sırada olaya müdahale etmeye çalışan Dr. Ahmet Sıtkı Çelebi’ye fiziki saldırıda bulunduğunu ifade eden Şanveli, “Görevli doktor, hasta yakını S.Ö’nün darbetmesi nedeniyle nöbetini tamamlayamamıştır. Bunun üzerine beyaz kod verilmiş ve hastane polisi olaya müdahale etmiştir.” dedi.

Olayın savcılığa intikal ettirildiğini bildiren Şenveli, “Konu Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hukuk bürosu tarafından takip edilmektedir. Bizim için halkımızın sağlığı önemlidir. Bu noktada hassasiyet gösterip, canla başla, gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda artan sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Dr. Ahmet Sıtkı Çelebi de yumruklu saldırıda bulunan S.Ö’den şikayetçi olduğunu söyledi.

AA

İLGİLİ HABER Sağlıkta ‘beyaz kod' nedir? Ne işe yarar