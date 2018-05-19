Beyin sağlığı için ne yemeli?

Ramazan ayında doğru beslenmenin püf noktlarına değinen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin, sahurda karbonhidrat tüketiminin acıkmayı hızlandırdığını, dikkati zayıflattığını belirtti. Peki hangi besinler zihinsel ve fiziksel sağlık için en doğrusu?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin, sahurda karbonhidrat tüketiminin acıkmayı hızlandırdığını, dikkati zayıflattığını belirterek ramazan ayında sağlıklı yağ açısından zengin beslenmek gerektiğini söyledi.

Harzadin, yapılan bilimsel çalışmaların karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin bir anda enerji sağladığını, ancak hücrelerde atık bıraktığını ve vücut fonksiyonlarını bozan etki yarattığını belirtti.

BEYİN İÇİN ŞEKER YERİNE BU GIDALARI TÜKETİN

Soğuk sıkım zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile serbest gezen inek, koyun, keçinin sütünden yapılmış yağların sağlıklı olduğunu aktaran Harzadin, şunları kaydetti:

“Beynin çalışması için glikoz gerektiği tezi artık tarihe karıştı. Beyin, sağlıklı yağın parçalanmış cisimleri olan ketonları kullanırken dikkatini daha iyi topluyor ve daha iyi öğreniyor. Sahurda karbonhidratı azaltır, sağlıklı yağlar yönünden zengin beslenirsek daha geç acıkır, günümüzü daha iyi geçiririz. Beynin keton kullanırken konsantrasyonu ile şeker kullanırken performansı çok farklı. Keton kullanırken dikkatimizi daha iyi topluyor ve daha iyi öğreniyoruz.”

Harzadin, sahur ve iftarda doğru beslenmenin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan büyük önem taşıdığını, gıda tüketiminde “beyin” fonksiyonlarının da dikkate alınmasını istedi.

UZMANDAN SAHUR ÖNERİLERİ

Ramazan ayını sağlık açısından bir fırsat olarak değerlendirmenin mümkün olabileceğine işaret eden Harzadin, bu dönemde beslenmenin iki öğün olarak planlanabileceğini, sahurun kahvaltı, iftarın ise ana yemek olarak düzenlenebileceğini kaydetti. Harzadin, sağlıklı bir sahurun uzun süre tok tutacak, gün boyu dinç kalınmasını sağlayacak yiyeceklerden oluşması gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Sahurda özellikle 2-3 yumurta öneriyorum, sağlıklı karbonhidrat ve protein kaynağı kuru fasulye de sahur için iyi bir seçim. Bol miktarda yağ içermeli, sağlıklı proteinlere mutlaka yer verilmeli, bunun yanı sıra mikro besinler açısından zengin sebzeler içermelidir. Özellikle tahıl ürünleri, glisemik indeksi yüksek taze ve kuru meyveler, reçel, bal, pekmez gibi yiyecekler yenmemelidir. Bu yiyecekler erken acıkmaya neden olur.”

İFTARDA NE YEMELİ?

İftara yarım limon sıkılmış bir bardak ılık su ile başlanabileceğini aktaran Harzadin, “İftarda ev yapımı bir çorba olabilir. Kemik suyuyla yapılmış sebze çorbası, mercimek veya ev yapımı tarhana çorbası yapılabilir. Önemli bir lif ve yağ kaynağı olan zeytin tüketilebilir. Orucun hurmayla değil zeytinle açılması daha sağlıklıdır.” önerilerinde bulundu. Harzadin, sağlıklı bir iftar sofrasının en önemli besininin salata olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Sağlıklı yağ ile pişirilmiş etli sebze yemekleri, et yemekleri, zeytinyağlı sebze yemekleri, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagil yemekleri, balık yenebilir. Çok çeşitli yemek sindirim açısından zorluk yaratacağından az çeşitle yetinmek daha sağlıklı olacaktır. Bol yağ, yeterli protein ve iyi karbonhidrat alımı önemli. Karbonhidrat pilav, makarna, börekten ibaret değildir, sebzeler ve baklagiller de iyi karbonhidrat kaynağıdır.”

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin, iftar ve sahur arasında bol sıvı, limonlu şekersiz çaylar, limonlu bol su, ayran tüketilebileceğini, gazlı ve şekerli içeceklerin ise zararlı olduğunu ifade etti.

AA

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