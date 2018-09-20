İnsülin direncinin belirtileri nelerdir? İşte düşük ve yüksek glisemik indeksli besinler…

Prof. Dr. Yeşim Erbil'den sağlıklı yaşam tüyoları... 'Besinleri glisemik indeksine göre seçmeliyiz' diyen Erbil, sağlıklı beslenmenin altın kurallarını anlattı.

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Temel olarak besin içeriklerimiz protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur. Bu içerikleri kapsayacak şekilde beslenmemiz gerekir. Ancak tüketilen protein, yağ ve karbonhidratların vücuda zararlı olmaması için doğru seçilmesi çok önemlidir…

Kesin kurallar olmamasına karşın kahvaltı ve öğlen öğünü yüzde 20 protein, yüzde 40 sebze-meyve, yüzde 40 tahıl içermelidir. Akşam öğünü ise yüzde 25 protein, yüzde 25 tahıl, yüzde 60 sebzeden oluşmalıdır' diyen Prof. Dr. Yeşim

Erbil, sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

BESİNLERİ ‘GLİSEMİK İNDEKS’LERİNE GÖRE SEÇİN

İnsanların bir bölümünde herhangi bir hastalık olmasa bile insülin direnci görülebilir. Bu durumda karbonhidratlara tolerans

düşüktür. Aslında hepimizin “Glisemik İndeks”e (Gİ) dikkat ederek beslenmesi en sağlıklı beslenme şekli olacaktır.

Glisemik indeks, tüketilen bir besinin kan şekerini yükseltme kapasitesine denir. Glisemik indeksi yüksek besinler, kan şekerini hızlı yükseltir. Yükselen kan şekerini düşürmek için insülin salgılanır. İnsülinin hızla salgılanması da yeniden acıkmaya neden olur. İnsülin direnci olan kişilerde bu durum uyuklama, halsizlik, terleme, çarpıntı gibi belirtilere neden olabilir. Glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenmek kilo kontrolünü sağlamak açısından önemlidir.

İNSÜLİN DİRENCİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yorgunluk, açlık hissi, kilo vermede zorluk, şekerli gıdalara karşı aşırı istek duymak, yemek sonrası yorgunluk hissi, baş

ağrısı, karın bölgesinde yağlanma belirtileri varsa “insülin direnci” ihtimali vardır. İnsülin direnci olduğu zaman alınan karbonhidratlar yağ olarak depolanır ve kilo alınır. Hashimoto hastalarında en önemli sorunlardan biri de dirençli insülin direncinin olmasıdır. Bu nedenle daha farklı beslenme programlarının uygulanması gerekir (Gluten sınırlanması ve şekerin kesilmesi).

İŞTE DÜŞÜK VE YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESİNLER

Glisemik indeksi en düşük meyveler; elma, greyfurt, portakal, şeftali, armut, en yüksek olan meyve karpuzdur. Glisemik indeksi en düşük olan sebzeler; bezelye, brokoli, havuç, taze fasulye, turp, en yüksek olanlar ise haşlanmış ve kızarmış patatestir. Tahıl grubunda glisemik indeksi en düşük olanlar çavdar, arpa, kinoa; en yüksek olanlar ise baget ekmek, tam buğday ekmeği ve beyaz ekmektir. Bakliyatların hemen hepsinin glisemik indeksi çok düşüktür ve beslenmede en

çok tercih edilmesi gereken besin grubudur (nohut, fasulye, barbunya, mercimek, badem, ceviz, bakla, börülce).

BU GIDALARDAN UZAK DURUN

Pastane ürünleri (simit, poğaça, pasta, börek gibi…), pirinç pilavı, makarna, her türlü tatlı, light gıdalar, taze sıkılmış meyve suları, hazır çorbalar, şarküteri ürünleri (salam, sucuk, sosis gibi…), süt tozu, krema gibi glisemik indeksi yüksek olan bu gıdalardan uzak durun.