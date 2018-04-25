‘Kalp yetmezliği hastaları bu aşıları yaptırmalı!’

Kalp yetmezliği olan kişilerde zatürre ve grip gibi solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğünü belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Doğan Kaya, bu hastaların mutlaka önlem alması gerektiğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Doğan Kaya, kalp yetmezliği hastalarında zatürre ve gribin en sık karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları olduğunu söyleyerek “Hastalar, KPA13 konjuge zatürre aşısına ücretsiz olarak kurumların aşı birimlerinden veya aile sağlığı merkezlerinden ulaşabilirler” dedi.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Doğan Kaya, Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada kalp yetmezliğinde zatürre ve grip riskleri ile aşılama önerileri hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Kaya, aşı olmanın sadece çocuklar için değil erişkinler için de oldukça önemli olduğunu belirterek “Aşı olmak sadece çocuklar için değil erişkinler için de oldukça önemlidir. İleri yaşla birlikte kronik hastalıkların artması ve bağışıklık sisteminde ortaya çıkan değişiklikler enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Özellikle kronik kalp hastalıklarında aşılamanın tedavinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır” dedi.

GRİP VE ZATÜRRE SIK GÖRÜLÜYOR

Kalp yetmezliği hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Kaya “Kalp yetmezliği, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Sıklıkla kalp damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapak hastalığı, kalp kası hastalığı veya iltihabı, doğumsal kalp hastalığı gibi kalbin iş yükünü arttıran durumlar sonucu gelişir. Bununla birlikte, zamanında fark edilip uygun bir şekilde tedavi edilirse hastalar uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilirler. Kalp yetmezliği herhangi bir yaşta gelişebilir, ancak ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Toplumda 65’tan küçük kişilerde görülme sıklığı yüzde 1 iken, 75-84 yaş arasında görülme sıklığı yüzde 7'ye, 85 yaşından büyüklerde ise yüzde 15'e kadar çıkmaktadır. Kalp yetmezliği; 65 yaş üstü kişilerde en sık hastaneye yatış nedenidir” ifadelerini kullandı.

Kalp yetmezliği hastalarında zatürre ve gribin sık karşılaşılan bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Kaya, “Zatürre ya da grip kronik kalp hastalarında kalp yetmezliğini tetikleyebileceği gibi, kalp yetmezliğinin ilerlemesine, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmasına veya ölüme sebebiyet verebilmektedir” açıklamasında bulundu.

AŞILAR ÜCRETSİZ

Günümüzde kalp yetmezliğinde zatürre (pnömokok) ve grip (influenza) aşılarının koruyucu amaçlı önerildiğini ifade eden Uzm. Dr. Kaya, “Sağlık Bakanlığı risk gruplarına ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ altında aşıların daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlamıştır. Hastalar, KPA13 konjuge zatürre aşısına ücretsiz olarak kurumların aşı birimlerinden veya aile sağlığı merkezlerinden ulaşabilirler. Polisakkarit 23 değerli pnömokok ve influenza aşılarını da reçeteleriyle temin edebilirler” ifadelerini kullandı.

Hasta ve yakınlarına tavsiyelerde de bulunan Uzm. Dr. Kaya, “Kalp yetmezliği ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan kalp hastalıklarında ağır seyredebilecek üst ve/veya alt solunum yolu enfeksiyonlarına karşı zatürre ve grip aşılarının tamamlanması ve yenilenmesi önerilebilir. Düzenli sağlık kontrolleri, sağlıklı beslenme ve enfeksiyonlardan korunma için hekimlerine başvurmaları gerektiğini önemle vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak hastanedeki “Hastane Erişkin Aşı Birimi” hakkında bilgi veren Dr. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Hastane Erişkin Aşı Birimi’ mevcuttur. Birimde aşı hemşiresi ve aşılardan sorumlu enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzman hekimi görev yapmaktadır. Hastanemizde akciğer ve kalp nakilleri gerçekleştirilmekte olup, nakil adayı kronik kalp veya akciğer hastalığı olan tüm yetişkinlere Sağlık Bakanlığının tüm aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Aşı uygulanan hastalarımıza aşı takip kartı verilerek takipleri sağlanmakta, Hepatit B, Zatürre (KPA13 – Pnömokok), mevsimsel grip aşısı ve tetanoz aşıları uygulanmaktadır.”

İHA