Kalpte devrim, Mehmet Öz yaptı!

Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden isimlerden biri olan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, meslektaşlarıyla birlikte devrim niteliğinde bir cizah keşfetti.

Prof.Dr.Mehmet Öz Columbia Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla birlikte ‘MitraKlip’ adında cihaz keşfetti. Bir katater yardımı ile vücuda geçirilen ve atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılan ‘MitraKlip’ sayesinde açık kalp ameliyatlarından artık kaçınılacak.

Konuyla ilgili gönderilen basın bülteninde Prof. Dr. Mehmet Öz cihaz ile ilgili şunları söylüyor; “Kalp yetmezliği, tüm dünyada birincil ölüm sebeplerinin başında geliyor. Kalp yetmezliği olduğu zaman, kalp aşırı şişmiş bir balon gibi uzanır ve çok hassas mitral kapak sızıntısı, hastanın yaşadığı nefes ve şişlik darlığını kötüleştirir. Bu sızıntıyı sadece kasıktan bir katater kullanarak onarmak için geliştirdiğimiz MitraKlip cihazı sayesinde açık kalp ameliyatından artık kaçınabileceğiz. Kısacası ciddi ameliyat gerektiren kalp rahatsızlıklarında cerrahlar göğsü bir sternum testeresi ile kesmek zorunda kalıyorlardı MitraKlip sayesinde kesmeden mitral kapak tamiri yapabilecekler.”

Öz sözlerine şöyle devam etti; “1996 yılında 5 kişilik bir ekip ile başladığımız çalışma bugün yüzlerce kişi tarafından uygulanmaya başladı. Prestijli ve dikkat çekici bir yayın olan New England of Medicine, bu yaklaşımın hastanede yatma şansını yarı yarıya azalttığını ortaya koydu. Ve prosedürden sonraki 2 yıl içinde yaklaşık %40 oranında ölüm oranının azaldığını gösterdi. Bu durum tıp alanında büyük bir ilerlemedir” dedi.