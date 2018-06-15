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Kendisini profesör olarak tanıtan sahte doktor tutuklandı

Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi profesörü olarak tanıtıp hasta muayene eden, ilaç yazan ve ameliyat eden Cüneyt Turan tutuklandı.

android-time 13:00 15 Haziran 2018
Haberler Sağlık
Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi profesörü olarak tanıtıp hasta muayene eden, ilaç yazan ve ameliyat eden Cüneyt Turan tutuklandı.

İstanbul’da kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtarak hastaları dolandıran Cüneyt Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte doktorun foyasını açığa çıkarmış, sahte doktor üzerine çalışma yapan ekipler lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan şahsı gözaltına alınmıştı. Cüneyt Turan, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Turan çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 13:2915.06.2018
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