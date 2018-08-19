Kötü yiyeceklerin tuzağına düşmeyin

Trans yağ ve mısır şurubu içerdikleri için ‘kötü yiyecekler’ diye adlandırdığım gıdalar sadece içerikleri yüzünden değil; hızlı ve kolay ulaşıldıkları için de kilo aldırırlar. İşte Prof. Dr. Mehmet Öz’den kolay zayıflama tüyoları...

Profesör Dr. Mehmet Öz, ‘Siz Diyettesiniz' adlı kitabında kötü yiyeceklerden uzak durmayla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte anlattıkları: Güzel, iyi, sağlıklı yiyecekler sizi doyurur, vücudunuzdaki iltihaplanma seviyelerini düşürür, kilo vermeye çalışırken şişmanlama sendromundan kurtulmanıza yardımcı olur, besin değerleri yüksektir. Üstelik sizi gençleştirirler.

KÖTÜ YİYECEK YAŞLANDIRIR

Kötü yiyecekler size kendinizi daha aç hissettirir, vücudunuzdaki iltihaplanma seviyelerini artırır, kendinizi tembel hissettirir, kilo durumunuzu bir yoyo döngüsüne çevirirler, besin değerleri çok düşüktür ve sizi yaşlandırırlar. Özetle kötü yiyecekler zarar verir; iyi yiyecekler bel ölçüsü kontrolünü kolaylaştırır, çünkü doyum duygunuzu artırırlar.

BAŞARILI DİYETİN OLMAZSA OLMAZLARI

Diyetin başarısının anahtarı, kilo aldırıcı kalori bombası yiyeceklere uzanmaya şartlandığımız zamanlar için yanımızda önceden hazırlanmış sağlıklı yiyecekler bulundurmaktır. Haftanın bir günü aşağıdakiler arasından en sevdiklerinizi hazırlamak için zaman ayırın, böylece acil durumlarda elinizin altında sağlıklı yiyecekleriniz olur… İşte listeniz:

Doğranmış ve dilimlenmiş sebzeler: Hangisini isterseniz, onları doğrayıp poşetlerle buzdolabına koyun. Küçük havuçlar, domatesler, salatalıklar ve sevdiğiniz birçok sebze olabilir.

Soslu sebzeler: Hangisini isterseniz, kıyılmış sarımsaklı, kırmızı biberli veya zeytinyağına batırıp, buzdolabına koyun. Canınız birşeyler atıştırmak istediğinde soğuk ya da ısıtıp tüketebilirsiniz…

Çorbalar: Sevdiğiniz çorbaları hazırlayıp, kupalara doldurarak buzdolabına koyun. Yemeklerden önce 1 kase içebilir ya da atıştırma olarak tercih edebilirsiniz.

Acil durum atıştırmalıkları: Bir avuç badem, yer fıstığı veya ceviz; önceden doğranmış meyve dolu poşetler, kuru meyveler (incir, kayısı gibi…) Bir şey daha… Ağzınıza bir nane şekeri atarsanız, iştahınızın kapanmasına yardımcı olursunuz.