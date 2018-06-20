Lumbago nedir? Lumbago nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları…

Çoğu insanı hareketsiz hale getirebilen ve sırttaki ağrısı aniden ortaya çıkabilen Lumbago nedir? Hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen Lumbagonun nedenleri ve belirtileri nelerdir? Lumbago nasıl tedavi edilir? Merak edilenler haberimizde...

Toplumda hayat boyu görülme sıklığı % 80 olan, her yaşta ortaya çıkabilen ve insanların doktora gittiği en yaygın sebeplerden biri olarak kabul edilen Lumbago hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Erkek ve kadınlarda eşit oranda görülen lumbago nedir? Lumbago nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

LUMBAGO NEDİR?

Sırtın alt kısmında (bel bölgesi) ağrı genellikle Lumbago olarak adlandırılır. Alt sırt bölgesinde hafif-şiddetli ağrı veya rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Ağrı üç aydan fazla sürdüğü takdirde akut (ani ve şiddetli) veya kronik olabilir.

LUMBAGO NEDENLERİ

Ağrının nasıl başladığına bağlı olarak, Lumbago ya da alt sırt ağrısı, önemli ölçüde değişebilen sayısız şeyden kaynaklanabilir.

Aniden başlangıç:

– Lumbar disk fıtığı

– Kas gerilmeleri

– Faset eklem ağrısı

– Spondilolizis

Kademeli başlangıç:

– Lordoz ve skolyoz gibi postural problemler

– Ankilozan Spondilit

– Sakroiliak eklem ağrısı

– Kalça veya paravertebral kaslarda kas tetik noktaları veya miyofasiyal ağrı

– Sırt ve çekirdek kaslarında genel bir zayıflık

– Kas dengesizlikleri

– Omurga kanalı darlığı

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LUMBAGO BELİRTİLERİ

Sırtın alt kısmındaki, bazen kalçalara, uyluk arkasına veya kasıklara doğru yayılan ağrılar. Ağrı genellikle hareket esnasında daha şiddetlidir?

Omurganın hareketinde sınırlama – özellikle öne eğilme ve geriye yaslanma.

Omuriliği çevreleyen kaslarda spazm ve sertlik

Şiddetli ağrı ve spazm ile sırt, bir tarafa eğilebilir, bu da postürde veya topallamaya neden olur.

Ağrıya bazen sırt veya kalça veya bacakta aşağıya doğru bir karıncalanma hissi veya uyuşma eşlik eder. Buna siyatik denir ve omurganın her iki tarafından ayaklara kadar uzanan siyatik sinirin tahrişini gösterir.

LUMBAGO TEDAVİSİ

Tedavide amaç ağrıyı giderme ve ağrıya sebep olan nedenlerin tespitinden geçer. Bu hastalıkta öncelikle kişinin ortopedik bir yatakta dinlendirilmesi şarttır. Lumbagodan muzdarip hastalar sırt üstü pozisyonda yatırılır, ayaklar bükülmüş vaziyette yastık veya katlanmış yorgan üzerine kaldırılırken amaç kasların gevşetilmesidir. Doğru hareket esasına dayanan kineziterapi yöntemi bu anlamda çok iyi sonuçlar vermektedir.

İlaç tedavisi

Daha fazla kasılmaların önüne geçmek için ilaç alımının yanı sıra hasta bölgeye sırttan enjekte edilen enjeksiyonlarda işe yaramaktadır. Uygulamada kullanılan maddelerin arasında ağrı kesici ilaçlar, bölgesel etkili anestezi ilaçları ve iltihap önleyici dinlendirici ilaçlar yer almaktadır.

Sıcak ve soğuk uygulamalar

Bazı lumbago hastalarına sıcak- bazı hastalara ise soğuk kompresler iyi gelmektedir. Bu durumu kişisel olarak test etmek gerekmektedir. Sıcağı tercih eden hastalara sıcak yastıklar veya eczanelerden temin edilen özel yakılar tavsiye edilmektedir. Bölgesel soğuk etkileri için jelli soğuk keseler kullanılmaktadır.

Fizyolojik tedavi

Bölgesel fizik hareketleri özellikle kas sisteminin kasılmaları veya yırtılmaları sonucunda meydana gelen Lumbago hastalıklarına karşı önerilmektedir. Bu tür hareketler ağrı esnasında henüz uygulanamamaktadır fakat ağrılar hafiflediği zaman iyileşme sürecine ve hastalığın tekrarlanmasına karşı yardımcı olmaktadır.