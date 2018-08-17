Şirpençe nedir? Şirpençe hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in ölümüne sebep olmasıyla bilinen Şirpençe hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz... Şirpençe nedir? Şirpençenin nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Aslında adı aslan pençesi çıbanı olan Şirpençe nedir? Şirpençe neden olur? Halk arasında şirpençe olarak bilinen hastalığın belirtileri ve tedavisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ŞİRPENÇE (ASLAN PENÇESİ) NEDİR?

Tıptaki adı karbonküldür. Daha çok ense, vücutta kaba et olarak bilinen yerde ve sırt bölgesinde birden çok çıbanın birleşmesiyle meydana gelen hızlı bir şekilde yayılan bir çıban türüdür. Enfeksiyon temas ile başka insanlara kolayca bulaşır. Derinin alt tabakasında cerahat oluşumları gözlenir. İnsanı ölüme kadar götürebilen bir hastalıktır ama tedavisi kolay bir hastalıktır. İlk görünüşte basit bir çıbana benzer. Rengi koyu kırmızıdır.

ŞİRPENÇE NEDEN OLUR?

Bu hastalığa genellikle stafilokoklar neden olur. Birden fazla kıl keselerinin enfeksiyon kapmasıyla oluşmaktadırlar. Stafilokoklar, mikroskop altında incelendiğinde ise daha çok üzüm taneleri gibi görünüşü olur. Şirpençe (Aslan pençesi) hastalığına erkekler kadınlardan daha yatkındır. Bu durum yaşlı ve hasta kişilerde, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde ve diyabeti olan erkeklerde daha sık rastlanır. Sağlık şartlarının iyi olmaması, giysi tahrişleri, fiziksel yıpranma, akne, dermatit, permisyöz anemi de hastalığın diğer nedenleri arasındadır.

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ŞİRPENÇE BELİRTİLERİ

Başlangıçta hafif ağrı ve kaşıntı şeklinde kendini göstermekle beraber bu kaşıntı ve ağrı gün kadar sonra geçer. Daha sonra çıban tekrar kendini göstererek hızlı bir şekilde büyür. Tahta sertliğinde, dokunulduğunda şiddetli ağrısı olan, ateş, titreme, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlere yol açar. Çıbanın ucu sarı ya da beyaz renkte olup, kendi kendine patlayıp içindeki sıvıyı atar.

ŞİRPENÇE TEDAVİSİ

Sathi ve derideki çıbanlarda ilk yapılacak iş kabukları kaldırmaktır. Cerahatlenme veya sulanma geçinceye kadar antiseptik sıvılarla pansuman yapmak lazımdır. Çıban olan bölgeye günde birkaç defa sıcak sulu kompreslerin uygulanması faydalı olur. Daha sonra antibiyotikli merhemler kullanılır. Başlamakta olan çıbanlarda kara merhem kullanmak çok defa çıbanın bir an önce yumuşamasını sağlar. Çok gergin ve derin şirpençeleri cerrahi olarak açmak hastayı rahatlatır.

Hastaya ayrıca antibiyotik de verilmelidir. Sık sık tekrarlayan çıban durumunda buna sebep olabilecek durumlar araştırılmalıdır. Şeker hastalığı, aşırı zayıflık, Kaşıntı yapan durumlar (parazit, müzmin iltihabi odaklar, allerjiler vb.), derinin uzun süre suya maruz kalarak yumuşaması, vücudun bağışıklık sisteminin bozuk olması çıbanların ortaya çıkmasını kolaylaştırır.