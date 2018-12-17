Trigliseritler sağlık için gereklidir ancak fazla miktarlarda zararlı olabilirler ve kalp sağlığının önemli bir ölçütüdür. Şimdi trigliserid nedir? Trigliserid yüksekliği ne anlama gelir? Gelin hep birlikte bir göz atalım...

Trigliseritler, metabolizmaya enerji sağlamak için vücut tarafından sindirilmiş kimyasal bileşiklerdir. Trigliseritler vücuttaki en yaygın yağlardır. Bitkisel yağlar ve hayvansal yağların ana maddesidir. Peki, trigliserid yüksekliği ne anlama gelir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

TRİGLİSERİD NEDİR?

Trigliseritler kanda bulunan ve vücutta en sık görülen yağ türüdür. Trigliseritler sağlık için gereklidir ancak fazla miktarlarda zararlı olabilirler ve kalp hastalığı riskini artırabilirler. Bu nedenle, bilim adamları trigliserit düzeylerinin metabolik sağlığın önemli bir ölçütü olabileceğini düşünmektedir.

Yediğimiz katı yağlar gibi doğal yağlar (hem çoklu doymamış hem de tekli doymamış) hayvansal yağlar ve trans yağlar trigliserittir. Hem sağlıklı hem de sağlıksız yağlar trigliserit seviyelerine katkıda bulunurken, yağlı kırmızı etler, kümes hayvanlarının derisi, bazı yağlı süt ürünleri, margarin ve doymuş yağlar gibi trans yağlar, trigliserid düzeylerini etin yağsız kesiminden ve zeytinyağı gibi doymamış yağlardan daha fazla yükseltebilir. Kişi yağlı yiyorsa ve alkolü fazla miktarda tüketiyorsa trigliseridin yüksek çıkma olasılığı çok yüksektir.

Normal trigliserid seviyeleri

Basit bir kan testi, trigliseritinizin sağlıklı bir aralıkta olup olmadığını ortaya çıkarabilir:

Normal – Dekilitre başına 150 mg’dan az (mg / dL) veya litre başına 1.7 milimolden az (mmol / L)

Sınır çizgisi yüksek – 150 ila 199 mg / dL (1.8 ila 2.2 mmol / L)

Yüksek – 200 ila 499 mg / dL (2.3 ila 5.6 mmol)

Çok yüksek – 500 mg / dL veya üstü (5,7 mmol / L veya üstü)

Doğru bir trigliserit ölçümü için kan alınmadan önce 9-12 saat aç olmanız gereklidir.

TRİGLİSERİD YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Kanınızda yüksek düzeyde trigliserit bulunması kalp hastalığı riskini artırabilir. Yüksek trigliseritler arterlerin sertleşmesine veya arter duvarlarının kalınlaşmasına (arteriyoskleroz) katkıda bulunabilir; bu da inme, kalp krizi ve kalp hastalığı riskini artırır. Son derece yüksek trigliseritler ayrıca pankreasın (pankreatit) akut inflamasyonuna neden olabilir.

Yüksek trigliseritler, genellikle, şişmanlık ve metabolik sendrom dahil olmak üzere, kalp hastalığı ve felç riskini arttıran diğer koşulların bir göstergesidir.

Yüksek trigliseritler ayrıca aşağıdaki durumların bir işareti olabilir:

– Tip 2 diyabet veya prediyabet

– Metabolik sendrom – yüksek tansiyon, obezite ve yüksek kan şekerinin birlikte ortaya çıktığı, kalp hastalığı riskinizi artıran bir durumdur.

– Düşük tiroid hormon düzeyleri (hipotiroidizm)

– Vücudunuzun yağı enerjiye dönüştürmesini etkileyen bazı nadir genetik koşullar

Bazen yüksek trigliseritler, bazı ilaçları almanın bir yan etkisidir. Bunlar:

– Diüretikler

– Östrojen ve progestin

– Retinoidler

– Steroidler

– Beta bloker ilaçlar, bazı tansiyon ilaçları

– Bazı bağışıklık bastırıcılar

– Proteaz inhibitörleri