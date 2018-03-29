Apple ve Google’dan GetContact kararı! İşte GetContact numara silme yöntemi…

Özel hayatın gizliliğine zarar veren birçok uygulamaya tepkiler artıyor. Son olarak da GetContact uygulaması kişilerin rehberini toplaması ile gündeme geldi. Ardından Apple ve Google, App Store ve Google Play'den uygulamayı kaldırdı. Peki GetContact nedir? GetContact'tan numara nasıl silinir?

GetContact adlı uygulama yayınlanalı bir süre geçmiş olsa da ülkemizde son günlerde aniden popüler olmaya başladı. GetContact uygulamasını birçok kişi, rehberde kim nasıl kaydetmiş diye merak ettiği için kullanıyor. GetContact uygulaması tehlikeli mi? GetContact’tan numara nasıl silinir? İşte kimin nasıl kaydettiğini göstermeyi vadederek, tüm rehberinize erişen programın detayları…

APPLE VE GOOGLE’DAN GETCONTACT KARARI

Apple ve Google GetContact uygulamasını App Store ve Google Play’den kaldırdı. Android ve iOS kullananlar milyonlarca kişinin kişisel numarasını toplayan uygulamayı artık Google Play ve App Store’dan ulaşamayacak.

GETCONTACT’TAN BASIN AÇIKLAMASI

GetContact internet sitesi üzerinden basın açıklaması yaptı. Uygulamayı geliştiren ve Türkiye'de faaliyet göstermekte olan şirketin yöneticisi, günlük kullanıcı sayısı 3 milyon, aylık aktif kullanıcı sayısı ise 20 milyonu aşan uygulamanın kullanıcı verilerini koruduğunu iddia ediyor. İşte o açıklama;

Türkiye'de Bulunan Kullanıcılarımız İçin Basın Bültenimiz



“Son zamanlarda basında yer alan asılsız haberler nedeniyle bu bildiriyi yayınlama gereği duyuyoruz.

GetContact tüm dünyada hizmet sunan; Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede hizmet sunan bir çağrı tanımlama uygulamasıdır. GetContact hizmet sunduğu ülkelerin regülasyonlarına uyum sağlamak için yoğun çaba gösterir ve hükümetlerle iş birliği içinde hizmet sunar.

Günlük aktif kullanıcı sayısı 3 milyon, aylık aktif kullanıcı sayısı 20 milyonu aşan GetContact tüm kullanıcılarının verilerini özenle korur.

Kamera ve Galeri erişim izinlerini neden istiyoruz:

GetContact profilinize resim eklemek isterseniz bu standart izinlere ihtiyacınız olacak.

Depolama (SD Kart / USB) iznini neden istiyoruz:

Android cihazınızda resimleriniz genellikle hafıza kartı üzerine kayıt edilir. GetContact profilinize resim eklemek isterseniz bu standart izne ihtiyacınız olacak.

Faturalandırma iznini neden istiyoruz:

GetContact bazı ülkelerde ücretli abonelik teklifleri sunar. Abonelik ücretleri iTunes veya Google Play hesabınızdan tahsil edilir. GetContact için premium abonelik satın almak isterseniz faturalandırma iznine ihtiyacınız olacak.

GetContact 3. parti bir uygulama mıdır?

Hayır. GetContact AppleStore ve Google Play platformları üzerinden doğrudan son kullanıcıya ulaşır.

GetContact verilerinizi 3. taraflara satıyor mu?

Hayır. GetContact’ın ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumlarından gelir elde eder. Ücretli üyelik ve uygulama içi reklam sunumumuz şu an Türkiye kullanıcıları için aktif değildir; fakat Mayıs 2018 tarihinde ücretli üyelik ve uygulama içi reklamlar sunan yeni bir güncelleme yayınlayacağız. Kullanıcı sözleşmemizde de belirtildiği gibi veri paylaşımı, ücretli abonelikler için faturalandırma, doğru veri analizi, veriyi şekillendirme ve hizmetlerimizi iyileştirme vb. yardımcı araçlar kullanmak için üçüncü taraf sağlayıcılar ile iş birliğine girebiliriz ve “çerez kullanımı” gibi sınırlı veri paylaşımında bulunabiliriz. Telefon numaranız, kişisel bilgileriniz diğer önemli bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşımı söz konusu değildir.

Veri gizliliği ve diğer endişeleriniz için bizimle dilediğiniz zaman temasa geçebilirsiniz: help@getcontact.com”



GETCONTACT NEDİR?

İnternet ortamında özel hayatın gizlilğine zarar veren birçok konuya tepki gösterilirken, dünden beri GetContact rüzgarı esiyor. Peki nedir bu GetContact? GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaralar sorgulanabiliyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor. GetContact numaranızı silme seçeneği de sunuyor ancak numara sistemden siliniyor mu yoksa sadece görünmez hale mi getiriliyor sorusunun cevabı verilmiyor.

GETCONTACT NUMARA SİLME NASIL YAPILIR?

Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

GetContact numara silme adımları;

GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın. GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın. Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz. GetContact Unlist sayfasını aşağıdaki linke tıklayarak açın. Açılan sayfada ilgili boşluğa numaranızı yazın. Unlist butonuna basarak işlemi tamamlayın.

GETCONTACT UNLİST