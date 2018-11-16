Bilim insanları kilogramın tanımını değiştirmeye hazırlanıyorlar

Uluslararası ağırlık ölçüm sisteminin 1889´dan beri önemli bir parçasını oluşturan "Le Grand K"in (Büyük K) tanımı Paris´te toplanan biliminsanları tarafından yeniden tanımlanacak.

Şu an kilogram, Paris´teki bir kasada saklanan, Büyük K isimli platin bazlı bir külçenin ağırlığına göre tanımlanıyor ve aynı zamanda, çeşitli replikaları bulunuyor. Ancak, diğer ağırlıkların kendisine göre ayarlandığı için hatasız olması gereken bu Büyük K isimli külçenin ağırlığı yıllar içerisinde azalarak değişti. Bu da, Paris´te saklanan bu Büyük K´nin günlerinin sayılı olduğu anlamına geliyor.

BBC´nin haberine göre, Büyük K´da meydana gelen değişim bir milyarda 50 birim civarında. Değişimin neredeyse tek bir kirpiğin ağırlığından daha az olmasına rağmen, doğru ölçümün ilaç geliştirme, nanoteknoloji ve hassas cihaz mühendisliği gibi birçok alanda kritik olduğu bir dünyada doğurduğu sonuçlar ciddi olabilir.

Bu yüzden araştırmacıların, Büyük K´dan kurtulup, Kibble dengesi denen Dr. Bryan Kibble´ın geliştirdiği elektrik akımı bazlı süper hassas ölçek seti ile kilogramı tanımlamak için oy kullanması bekleniyor. Birleşik Krallık, Ulusal Fizik Laboratuvarı Kitle Ölçü bilim Başkanı Dr. Stuart Davidson yeni gelecek elektrik bazlı ölçü sistemi için “daha kararlı, daha kesin ve daha eşit” dedi.

Bu konudaki karar, Paris´te yapılacak olan Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında verilecek.

DHA