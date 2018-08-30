Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak! Haberler şaşırttı, her şey bilim için…

Bilim araştırmalarında birçok farklı yöntem kullanılıyor. Bilim insanları araştırma yapmak için çoğu zaman deneklere ihtiyaç duyuyor. Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırmayla ortaya çıkan haberlere göre bir araştırma için 250 denek ihtiyacı var. Üstelik denekler günde bir tane avokado yemek için 300 dolar ödül alacaklar.

Bilim dünyasından sık sık şaşırtıcı haberler geliyor, bu sefer bir araştırma amacıyla deneklere verilecek ücret dikkat çekti. Loma Linda, Penn State, Tufts ve Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, avokado yemenin insan vücuduna olan etkilerini araştırmaya başladı. Avokado yemenin iç organlarda yağlanmaya sebep olup olmadığının araştırılacağı bu çalışma için deneklere verilen ödül ise 300 dolar.

2 YIL ÜCRETSİZ TEDAVİ 300 DOLAR ÖDÜL

Webtekno tarafından aktarılan haberlere göre tüm bunların karşılığında, 2 yıl boyunca ücretsiz tedavi ve muayene imkanı ve 300 dolar gibi bir ödül veriliyor. Aynı zamanda deney son bulduğunda, deneye katılanlar Hass Avocado Board tarafından verilen 24 hediye avokado ile evlerinin yolunu tutabilecekler.

Katılım göstermek isteyen deneklerin şu şartlara sahip olması gerekiyor:

1 ay boyunca 2 tane veya 6 ay boyunca günde 1 tane avokado yemek.

25 yaşında veya üstünde olmak.

Kadınlar için bel genişliğinin 89 cm, erkekler içinse 1 metrenin üstünde olması.