Durum bildiğimizden de vahim:

– İktidarın sandık hileleri TBMM'de yasalaştırılıyor…

– Partili valiler, kaymakamlar, muhtarlar, sandık görevlileri, sandık başlarını tutan militanlar, yasal engellerden korkmadan istediklerini yapabilecekler…

– Bu şartlarda seçimleri muhalefet partilerinin kazanması olanaksız…

– Kazansalar dahi; devletin tüm güvenlik güçlerini kendine göre oluşturmuş, bir sala ile sokağa dökülecek tabanını hazırlamış, ağzını açanı hapishanelere doldurarak kaba gücünü kanıtlamış arkadaşın, iktidarı teslim etmeyeceği kesin…

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Ve yine bir seçime gidiyoruz…

Ülkeyi ele geçirmiş güç, anayasayı, siyasi ahlakı, demokrasiyi silindir gibi ezerek yine bir seçime götürüyor Türkiye'yi…

Muhalefetin böyle bir seçime katılmasının, şaibeli seçimi meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını orta akıldaki herkes bilir…

*

Biz ise adil, hilesiz, namuslu bir seçim istiyoruz…

Demokratik direnmenin bir yolu da boykottur…

Tüm muhalefet partileri; yargı bağımsızlığı sağlanmadan, YSK adilce yeniden oluşturulmadan, seçim yasaları demokratik ülkelerdeki düzeye getirilmeden, böyle saçma bir seçime gitmeyeceklerini tüm dünyaya duyurmalı…

Uygar dünya böyle bir seçimi kabul etmez…

Edi ile Büdü kaderleri ile baş başa kalsınlar…

Çalacak oy dahi bulamasınlar…

*

CHP Trabzon Milletvekili hukukçu Haluk Pekşen “Boykot” dedi ya… CHP yönetimi yıldırım hızı ile “O kendi görüşüdür partinin öyle bir niyeti yok” açıklaması yaptı…

Çünkü CHP'nin yönetiminde olanların tek derdi, tekrar seçilmek, turuncu koltukları bırakmamak, başka dertleri yok…

*

Eğer adalet tümüyle yok edilmişe…

Yargı artık yoksa…

Hile yasalaşmışsa…

Devlet, tek adamın orada oturmasına teslim olmuşsa…

Demokrasi bitmişse…

Neyin seçimi?..

*

Sokağa çıkamıyorsun…

Bari evinde otur…