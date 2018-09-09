KAFAMI BOZAN ŞEYLER

Türk askeri canlı kalkan olamaz

Saray sözcüsü “gaf” mı yaptı yoksa “bilerek” mi söyledi bilmiyorum ama kafam gerçekten çok bozuldu.

Skandal Tahran zirvesinin sonuçlarını kamuoyundan saklamak için açıklamalar yapan Saray Sözcüsü İbrahim Kalın aynen şunu söyledi; “Üç garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran burada askeri gözlem noktaları kurdu. Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor. Türk askerlerinin varlığı, muhtemel bir saldırıyı önlemenin tek garantisi. Zira Rus savaş uçakları ve rejim kara kuvvetleri, Türk askerleri oradayken bir saldırı gerçekleştirmeyi göze alamaz.”

Şimdi ne demek bu?

Eğer Suriye-Rusya İdlib'e yönelik bir askeri operasyona başlarsa Türk askeri İdlib'de canlı kalkan olarak kullanılacak, Kalın'ın söylediği aynen budur.

Saray sözcüsü “Rusların sivilleri ve meşru, ılımlı muhalif güçleri umursamadıklarını biliyoruz” diyor ama Türk askeri varken hareket edemezlermiş.

Suriye politikasında demek ki iyice batağa batıyoruz.

Putin'in dünyanın gözü önünde Türkiye'yi neredeyse terörü destekleyen ülke ilan ettiği bir sırada askeri operasyona karşı “Türk askeri kozunu oynamaya kalkmak” herhalde ülkemize çok ağır zarar verecektir.

Çeşitli nedenle tutuklu olan yabancılar nedeniyle “rehineci ülke” olarak suçlanmamıza bir de “şantajcı ülke” tanımı eklenecektir.

AKP iktidarını uyarmak aklı başında herkesin birinci görevi olmalıdır.

Muhalefet bu skandalın peşini bırakmamalıdır.

ANALİZ

Zirve skandalını başarı diye yutturuyorlar

Dünya kamuoyu Tahran'daki üçlü zirveyi alışılmışın dışında “canlı” olarak izledi.

Bu sayede liderleri anında gördük ve duyduk.

Erdoğan'ın “İdlib'e askeri operasyon olmasın, önce ateşkes teklif edelim” sözlerine karşı Putin “Burada silahlı gruplar yok, El Nusra, IŞİD bu toplantıya katılmıyor. Biz teröristlerin yerine konuşmuyoruz. Onların silahlarını kullanmayacaklarını söyleyemeyiz” cevabını verdi.

Türkiye'yi çok ağır bir töhmet altında bırakan bu cevap yandaş medya tarafından “Erdoğan'ın Putin'e verdiği insanlık dersi” olarak sunuldu.

Yandaş medyaya göre Putin İdlib'i kan gölüne çevirecek bir operasyon için çaba harcarken Erdoğan ise soruna insani bir çözüm bulmaya çalışan devlet adamı.

Oysa canlı olarak tüm dünyanın gördüğü o anlar korkunç bir skandal.

Dünyada hiçbir devlet terör örgütleriyle “pazarlığa” oturmaz.

Ateşkes devletler arası savaşta uygulanır.

Terör örgütü ile savaşılmaz, terörle mücadele vardır ve bu mücadelede “ateşkes” söz konusu olamaz.

Putin Erdoğan'a ”Burada örgütlerin temsilcileri yok” derken aslında üstü kapalı “Siz terör örgütünün temsilcisi misiniz?” diye sormaktadır.

Ne yazık ki Türkiye heyetinin bunu anlamadığını veya anlamak istemediğini görüyoruz.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

Saray ağzındaki baklayı çıkardı “İdlib'e operasyon olursa Esad kazanır ama…”

Suriye'nin dinci teröristlerin işgali altındaki İdlib'i temizlemek istemesine Amerika ve Türkiye karşı çıkıyor.

Erdoğan iktidarı resmi görüş olarak “İdlib'de çok sayıda sivil var. Askeri operasyon katliama yol açar. Ayrıca buradan kaçacak olanlar yine Türkiye'ye gelecektir. Artık bunu taşıyacak gücümüz yok.”

İlk anda makul bir görüş gibi geliyor.

Oysa durum sanki daha farklı.

Nitekim Saray Sözcüsü İbrahim Kalın skandal Tahran zirvesinden sonra yaptığı açıklamada iktidarın ağzındaki baklayı çıkardı.

Kalın operasyonun Astana ruhunu zedeleyeceğini belirterek “3.5 milyon nüfusa sahip bu vilayete yönelik herhangi bir saldırı büyük bir insani felakete yol açacaktır. Bu ise Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ve başka yerlere yeni bir göç dalgasını tetikleyecektir. Bu da Esed rejiminin ahlaksız bir zaferi olacaktır.”

Esad'ın kazanması bu iktidar için gerçekten “felaket” bir durum yani.

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Damadın bu “süpermenliği” nereden geliyor?

Tahran'daki zirvede devlet yönetiminde hiç alışık olmadığımız bir görüntü vardı.

Yuvarlak masada üç ülkenin heyetleri iki sıralı olarak hazır bulundu.

Ön sırada üçer kişi hemen arkalarına konan sandalyelere ise ilgili bakan ya da kurum temsilcileri oturuyordu.

Türk heyetinin ön sırasında Erdoğan, Çavuşoğlu ve Berat Albayrak vardı.

Savunma Bakanı ise MİT üsteşarı ile arka sıraya konmuştu.

Tahran zirvesi güvenlikle ilgili bir toplantıydı.

Damat ekonomiye bakıyor.

Peki, neden Savunma Bakanı'nın önünde oturuyordu?

Bilmiyoruz, bir mantığı da yok aslında.

Anlaşılan Erdoğan artık her şeyden çekinir halde bu nedenle en “mutemet” adamını yanından hiç ayırmıyor.

ÇOK GÜLDÜM

İki pazar tebessümü

Bu hafta Yıldırım Tuna'nın gönderdiği iki fıkrayı paylaşıyorum;

Smoothıe soslu

İki iş adamı lüks restoranın menüsüne bakıp daha ilk yemeğin adını okuyunca şoke olmuşlar. “Damarlı Koyun Gerdanı”

Baş garsonu çağırıp “Bu ne iğrenç bir yemek ismi? İştahımız kesildi” diyerek restoranı terk etmişler.

Baş garson hemen menüye bakmış canı sıkılarak içeri doğru “Yahu” diye seslenmiş “Şu yemeğin adını menüye ‘Sauce de soja boeuf de village mariné' falan yazsanıza. Çakıp geçerdik işte.”

Fidye

Evli adam sevgilisi ile bir restoranda romantik yemek yemiş. Daha sonra kızın evine gitmişler. Gece sohbeti sırasında sonra içtiği şarabın da etkisiyle adam uyuya kalmış. Sabahın üçünde kendine gelince karısının ortalığı ayağa kaldırıp onu parçalayacağının bilincinde yataktan zıplamış, fırlamış sokağa. Dalmış bir telefon kulübesine “Karıcığım.. Tanrıya çok şükür, inanamayacaksın ama benim” demiş titreyerek, “Bir telefon kulübesinden arıyorum.. Fidye istedilerse kesinlikle ödemeyin tamam mı? Tamam mı? Şimdi ellerinden kaçtım, geliyorum bir tanem!”

KOMİK

Bu pazarın aforizmaları

İbrahim Ormancı bu hafta bunları göndermiş;

Benim tespitimdir. Kerizler oldukça, krizler kaçınılmazdır.

★★★

Gökten üç elma düştü. Sonrasını hatırlamıyorum. Beynim esaslı bir darbe almış olmalı.

★★★

Hatasız kul olmaz ama sendeki hatalar da ansiklopedilere sığmaz emmim.

★★★

Geçenlerde misafirlikte şahit oldum. Arkadaşımın karısı kızını gösterip “Bak amcası benim kızım üç yaşında konum atabiliyor” dedi. Sustum.

★★★

Sabreden derviş sosyal medya fenomeni olmuş.

★★★

Cep telefonları hafızamızı siliyormuş. Dünyada inanmam. Benim hanım elinden cep telefonunu düşürmez ama maşallah hafızası zehir gibi. Bir şeyi de unutsa ya.

★★★

Çayeli'nden öteyi, HES yaptılar be.

★★★

Kuru gürültüye pabuç bırakmadım ama kapımın önündeki pabuçları çaldılar yani.

★★★

Bu kadeh senin şerefine emmoğlu. Nasıl olsa hesabı sen ödüyorsun. Bütün kadehler senin şerefine olsun.

★★★

İTÜ'lü gençler, ABD'nin Utah Eyaleti'nde Mars Çölünde yapılan Mars sınavını geçmiş. Bakalım KPSS'yi geçebilecekler mi? KPSS'yi geçseler atanabilecekler mi?

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Eminim Türk insanı ölünce sorgu meleklerine şunu soracak; İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?

★★★

Marie Antoinette ülkemizde yaşasaydı “Ekmek bulamazlarsa zıkkımın kökünü yesinler” derdi kesin.

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Zeytinliklerin imara açılması gündemde ya. Yakında asıl incirlikler imara açılsın. Bir çuval incir nasıl berbat edilir, cümle dünya görsün.