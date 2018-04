Bir “Sanatçının (!)” özgeçmişi

ADI İbrahim Tatlıses… Her devrin adamı. İğne deliğinden bile sızmayı bilir.

Onu son olarak meşhur Hatay gezisinde kendisi gibi bazı “Sanatçılarla (!)” Recep Bey'in dibinde gördük. Afrin'deki Mehmetçiğe sözde moral vermeye gitmişlerdi!

Her dönem birilerinin yanına yaklaşıp poz veriyor, 90 derece eğiliyor, güçlülerin ve egemenlerin ellerini öpüyor, reklamını yapacak medya patronlarıyla arasını iyi tutmayı başarıyor.

Fotoğraflarda soldan sağa:

Kenan Evren, Süleyman Demirel, Turgut Özal, İçişleri Bakanı olduğu güçlü döneminde Mehmet Ağar, medya patronları Cem Uzan ve Aydın Doğan, Rıza Zarrab, AKP mitinglerinde Diyarbakır'da sahneye çıkarılan, PKK'nın türkücüsü Şivan Perver…

Ve son olarak Hatay'da üniformalı Recep Bey'le Genelkurmay Başkanı Hulusi Bey'in arasında şarkı söylerken hepsi nasıl da mutlular!

Türk askerine moral verme (!) işi bu gibilere ihale edilmiş…

O, herkese örnek olması gereken gerçek bir “Sanatçı (!)”

Her zaman ve her yerde o…

Bu gibilerin hayrını görsünler.

Allah bahtından güldürsün, daha nice eller öpmeyi nasip eylesin.

Amin!