Efendim durduramıyoruz! Neyi? Doların yükselişini… Kendisi Rabia'yı çoktan yedi, bitirdi. Hani ekonomi çok iyiydi? Boru değil, Bay Dolar 4.10'u geçti! Sanki Rabia'ya 4.1 güncellemesi geldi. Bu arada dünyada dolar yükselmedi, Türk Lirası alçaldı!

Dolar, lira karşısında yeni rekorlar kırıyor. Bana ne? Benim param mı var ki dolarım olsun? Yemez. Etkileneceksin sen de! Tür­ki­ye'de doların de­vam­lı art­tı­ğı bir or­tam­da kim­se­yi, eko­no­mi­nin iyi git­ti­ği­ne inandıramazsınız. İnan­dı­ra­ma­yın­ca da kim­se­ye ya­tı­rım yap­tı­rıp, işe adam aldıramazsın. İnsanlar para harcamaz. Borçlu şirketler batar, evler satılmaz, işsiz kalırsın.

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Neden artıyor bu? Amerika ile Rusya'nın atışması mı? Akdeniz'de suların ısınması mı? Dev şirketlerin borçları yapılandırması mı? Halk Bankası davası mı? Suriye'de tıkanıp kalmak mı? Enflasyon mu? Cari açık mı? Hayır efendim! Hepsi palavra! Tek sebep ülkeyi yönetenlerin kötü kararları…

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı konuşalı daha bir ay olmadı. Ekonominin güçlü olduğunu vurgulayıp “bu fiyatlardan dolar alacakların elleri yanacak” diye uyardı. Dolar alanlar mangalı yaktı kutlamaya başladı.

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Doları göstermelik olarak yere atacak, üzerinde zıplayacak, yırtacak, parçalayacak, kesecek, yakacak delikanlı kalmadı mı? İyi de dolar endeksi dünyada geriliyor. Parası en kötü ülke açık ara Türkiye! Televizyona çıkarıyorlar uzmanları profesörleri; “düşecek” diyor hepsi… Her gün rekor kırılıyor aksi gibi…

Hâlâ “kriz yok” diyen varsa şunu söyleyeyim krizin tanımı çok değişti. Yolda görsen tanımazsın… Müteahhitlere göre iki, çiftçilere göreyse beş yıldır krizde bu ülke…

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Klasik film sahnesidir. Her daim sahiplerinden daha zeki ve bir adım önde olan köpek heyecanla gelir, hoplar, zıplar. Bilmiş velet; “Galiba bize bir şey anlatmaya çalışıyor” der.

Köpek, hoplayıp zıplıyor, o hâlâ “galiba” diyor. Ne zaman haksız çıkmış ki çok amaçlı İsviçre çakısı gibi olan köpek? Belli ki işi biliyor! İşi bilmeyen bir bizimkiler. İnandırmışlar ülkenin yarısını, dış mihraklar deyip duruyorlar. Ülke ekonomisi takla atmış, hâlâ el âlemi suçluyorlar.

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Merkez Bankası dediğin sahibinin sesi… Sahibi de belli! Para politikası ile ülke yolun sonuna geldi. Türkiye iliklerine kadar dolarize olmuş bir ülke. Devlet kendi parasına güvenmeyip mega projeleri dolarla ihaleye çıkarıp, kullanım ücretini bile dolarla belirliyor!

Bu kafayla devam edin. OHAL'i uzatın, İstanbul'a kanal açın, her haltı ithal edin. Milyarlarca liralık teşvik verip parasal genişlemeyi destekleyin. Bakın bakalım sonunda ne olacak? Tabii ki hep yükselmeyecek, elbet bir yerde duracak. Zira artış durduğunda bakalım kimler ayakta kalacak?