Faiz arttı! Peki vatanı kim sattı?

On altı yıldır aynı nakarat; “Faizler düşürülmeli!” Kim söylüyor bunu? Biliyorsun sen onu! Kime söylüyor bunu? Ülkeyi ben mi yönetiyorum? “Enflasyonun nedeni yüksek faiz” dedi… “Dilimde tüy bitti ama söylemeye devam edeceğim, faizleri düşüreceğim” dedi… “Öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin” dedi…

“Vatan satmak yüksek faizle olur” bile dedi… Faizler yükseldi! Vatanı satanı bulun bakalım şimdi! Son olarak; “Faiz ısrarcıları karşılarında beni bulur!” demişti. Elma dersem çık, armut dersem çıkma! Aradılar, taradılar karşılarında kimseyi bulamadılar. Faizleri patlattılar!

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Nisan ayı başında dolar 3.95 seviyelerinde seyrediyordu. Ufaktan artmaya başladı. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Artış hızlandı. Suç dış mihraklara atıldı. Sonunda dolar 5 liraya dayandı. Ülke daha fazla dayanmazdı. Merkez Bankası altın vuruş yaptı. Faizleri 45 günde 500 baz puan artırmak zorunda kaldı! Yine de dolar ancak aşağıda 4.45'i zorladı. Altına inmekte nazlandı.

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Geç kalmanın bedeli her zaman daha fazla faiz artışıdır. En başta yapması gereken yapılmadığı için bu hale geldik. Daha 15 gün önce yüzde 13.5 faizle ısrar ediyorlardı. Dün faizler yüzde 17.75 seviyesine çıktı. Gecelik borç verme faizi yüzde 19.25, gecikirsen 20.75 oldu! Belli ki İngiltere'de verilen sözler tutuldu.

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Ya dolar daha da artacaktı, ya faiz artırılacaktı. Piyasaların faiz duyarlılığı kısa vadede düşüktür. Halkın yok gibidir. Hemen etki etmez piyasaya… Yavaş yavaş kemirir, tüm dinamikleri eritir. Oysa döviz öyle mi? Direkt enflasyona yansır, vatandaşın cebindeki parayı hemen kısırlaştırır.

Faiz artırılınca krediler azalacak, yatırım yapılmayacak, üretim düşecek, işsizlik artacak. Artırılmasa dolar uçup gidecek, borçlu şirketler batacak, insanlar hızlı fakirleşecek. Baktı oylar düşüyor, halk “faizden anlamaz dolara bakar” diye düşünüp faize abandı. Kendi açısından doğru da yaptı. Seçim bitene kadar kuru baskıladı. Ya seçimden sonrası?

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Türkiye'de ekonomi gerçekten iyiye gitse faizler düşer. Faiz oranını Merkez Bankası belirlemez. Serbest piyasa belirler. Merkez Bankası da piyasaya uyum sağlar, dengeyi tutturmaya bakar. Zira sadece OHAL'den vazgeçse bile hem dolar hem faiz düşerdi. Niyeyse vazgeçemedi?

İşin ilginci, bugünlere sanki başkalarının yönetiminde gelmişiz gibi şikâyet etmeleri… Bayılıyorum bu orta oyununa… Öyle inandırıcılar ki, bazen kendimden bile şüphe ediyorum!

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Erdoğan “Her eve bir buzdolabı giriyorsa demek ki bir refah seviyesi var!” diyerek çağımızın ötesinde bir çıkış yapmadı mı? Bırakın faizi, doları… Neyinize yetmiyor buzdolabı? Bizim gibilere fazla bile vizyonun bu kadarı! Neydi 2023 mü? Hayırlısıyla artık her aileye bir ütü!