Ülke tasarruf etmeli dedik, çok yanlış anladılar. Mercedeslerinden ineceklerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 milyar lirasını “tasarruf tedbirleri” kapsamında kıstılar.

AKP'nin Bakanı; “Eğitim seviyesi arttıkça oy oranımız düşüyor” demişti. Gerçekten alkışlanacak bir tespitti. Belli ki İktidar oylarını artırmaya karar verdi!

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Kesilmese ne fark edecekti? Eğitimin kalitesi ortada…… Milyarlarca lira ek kaynak ayrılsa ne fayda? Lakin bu durum mevcut zihniyeti göstermesi açısından önemli…

Evrim teorisini bile müfredattan kaldırdılar. Sahi çocuklara evrim olmadan biyolojiyi nasıl anlatacaklar? Üniversite sınavında öğrenciler ortalamada “bir” adet fizik sorusunu bile bilemiyorlar. Yahu atsan tutar!

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Bakın; Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 8.80 artırılırken, Diyanet bütçesi yüzde 13.20 artırıldı. İşin ilginci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitime harcanacak kaynağının yüzde 35'inin yine Din Öğretimi için verilmesi kararlaştırıldı.

Diyanet'in kadrosunda 100 bin imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve 1250'si müftü olmak üzere 144 bin 250 kişi çalışıyor.

Yani Diyanet'in 40 bin Kuran kursu öğretmeni var. Din eğitimini Milli Eğitim mi veriyor? Diyanet mi veriyor?

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Diyanet'in parası her yıl olduğu gibi bu yıl da yetmedi, iki hafta önce ek bütçe istedi! Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan 7.7 milyar liralık ödenek, 8.3 milyar lira olarak güncellendi.

Peki, parasız din olmuyor mu? Bu iş Allah rızası için değil miydi? Diyanet 6 ayda 4 milyar lira harcamış. Herhalde İslamiyet yayılırken bu kadar para harcanmadı!

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Bütçe hazırlanırken teknik olarak kime ne kadar vereceğin, nereye para göndereceğin bellidir oysa… Hiç beklemediğin bir harcama mı çıkıyor ki Diyanet'in bütçesi açık veriyor?

Zira içki, kumar, gece hayatı gibi kötü alışkanlıkları da yok! Ar-Ge yaptı desen o da mümkün değil… Neyi araştırıp geliştireceksin?

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Bu ödenek ile bırakın cennete gitmeyi, cennet yapardın ülkeyi… Halen yüzlerce caminin inşaatı sürüyor. İnsan, ülkeyi kentsel dönüşüme sokup komple cami mi yapsak diye düşünüyor.

Madem Mercedes çok yakıyor, Diyanet Başkanı neden yerli arabaya binmiyor?