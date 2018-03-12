İsyanım var!

Memleket ağlama duvarına dönmüş… İçi yanıyor, içi kanıyor, isyan ediyor.

Taksiciler isyanda… Plaka sahiplerine çalışıyorlar, eve ekmek götüremiyorlar. “Sarı öfke patlamak üzere” başlıkları atılıyor. Haybeden gaz veriliyor. Gazı alan olay çıkartıyor. Kimse de “şu konuya bir el atalım” demiyor.

Özel halk otobüsleri kontak kapatıyor. Fiyatı 2.60 lira olan biletten sadece 1.40 lira alıyor. Maliyetlerini bile karşılayamıyor. Şoförleri aç dolaşıyor.

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En acayibi… Müteahhitlerin isyan etmesi… Sektör temsilcisi “bıçak kemiğe dayandı” diyor. Düşünün, son 15 yılda paraya para demeyen sektör sokağa dökülmemek için destek arıyor. Herhalde şaka yapıyor.

Haliyle emlakçılarda isyanda… Piyasadaki durgunluk had safhada… Marangoz ve mobilyacılar mağdur. Sektör, girdi maliyetlerindeki yüksek artış karşısında üretim yapamaz durumda. Devletten destek talep ediyor.

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Tarım sektörü toptan isyanda…

Şeker üreticileri, pancar çiftçileri isyanda… Şeker pancarı fabrikaları satışta…

Fındık üreticileri, bahçe sahipleri isyanda… Köyünden, köylüsüne kadar… Git bak İktidar partisi o yörelerde oy patlaması yapar.

Soğan, maydanoz para etmediği için tarlada kaldı. Çürümeye bırakıldı.

Portakallar ağaçlardan sarkıyor, toplama maliyetini bile karşılamıyor. Üreticisi sinirden ağaçlarını kesiyor.

Tütün kotasını ve fiyatını devlet belirliyor. Tütün üreticileri halen geçen yılın mahsulünü satmaya çalışıyor.

Çilekler elde kaldı seracılar kara kara düşünüyor. Toptancı kilosuna 3 lirayı bile çok görüyor.

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Hayvan besicileri isyanda… Ete her gün zam geliyor, üretici zararı cebinden veriyor. Bırakın üreticiyi, çobanı bile durumdan şikâyet ediyor. İthal çobanlar yarı fiyatına hayvan güdüyor.

Piliç eti başta olmak üzere kanatlı et üreticisi firmalar zor durumda… Müşterisini bulan fabrikayı satıyor, anahtarını yabancıya teslim ediyor.

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Fırınlar isyanda… Ekmek üretimi maliyetini, işçileri işten çıkararak telafi ediyorlar.

Kasap, manav, bakkal adım başı açılan süpermarketlerle başa çıkamıyor. Zincir marketler çoğalmaya devam ediyor. Mahallede esnaf kalmıyor. Alkol satışı yapan tekel bayilerine milyonlarca liralık cezalar kesiliyor. Kimse umursamıyor.

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Aile hekimleri de dayanamadı isyan etti. Ücretlerde artış, çalışma koşullarında iyileştirme istedi. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı sağlıkla ilgili torba yasa taslağını görünce umudu kesti. Ataması yapılmayan öğretmen sorunu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hâlihazırda atama bekleyen öğretmen sayısı 400 bini geçmiş durumda. Kimin umurunda?

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Ülkenin bel kemiği sanayi… Aralık 2017'den bugüne elektriğe yüzde 21 oranında zam yapıldı. Sesleri pek bir cılız çıktı. Korku dağları sardı…

Sanayicisi, işçisi, memuru, çiftçisi, kadrolusu, taşeronu… Sahi herkes bu kadar isyandayken bu İktidarı kim destekliyor? Lakin isyandan geriye kalan, bir avuç yalan…