Vakit patates vakti!

Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Rusya askeri üs kuruyor. Amerika petrolleri kontrol ediyor. İsrail topraklarını genişletiyor. Süper bölgesel güç Türkiye, Suriye'den patates ithal ediyor!

Hani IMF, Türkiye'den borç para istemişti. Öyle demişti ümmetin lideri … Belli ki ona kimse Türkiye'nin cari açığından bahsetmedi! Yoksa patatesi bile ithal eder mi?

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Savaş halinde yıkılmış Suriye'den patates ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Afyon gurur duyuyor seninle!

Patates fiyatlarındaki hızlı artışa karşın Türkiye'nin Suriye'de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirilmiş. Afrin'i destekle de, Yunanistan'a mı bağlı Niğde? Ödemiş'in günahı ne?

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Türkiye, dünyanın en büyük 19'uncu patates üreticisi … Bugün fiyatlar ortada … Belli ki yetmiyor, fiyatı her geçen gün artıyor.

Fiyatlara müdahale için Suriye'den ithal edince belki acısı azalıyor ama geçmiyor. Ardından fiyatlar düşüyor. İyi de sonuçta parası bizden çıkıyor!

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Çok değil bundan 2 ay önce patatesini satamayan ve depoda çürümeye bırakan çiftçi isyan ettiğinde kimsenin gıkı çıkmamıştı.

Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'a yaklaşık 100 bin ton patates yollandı. Çoğu alınmadı, kapıda kaldı. Patates üreticisi ağıt yaktı!

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Vakit beceriksizlik vakti! Soruyorsunuz şimdi nasıl yani? Toprağa atsan Mars'ta bile yetiştirirsin patatesi … Öyle bir bitki … Çiftçi mi kaldı memlekette? İhracatını yaparken, ithalat noktasına gelindi.

Elin Suriyelisi mayınlı topraklarda patates yetiştirip bize satıyor. Sadece patates mi? Pamuk, kimyon, bakla da geliyor Suriye'den … Yahu vatandaşını ithal etmişiz, patatesi mi etmeyeceğiz?

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Sahi bunlar topluca bize gelmemiş miydi? Sayıları 4 milyona dayanmıştı. Orada kim kaldı? Çiftçileri orada bırakıp, plajlarda nargile içenleri mi biz aldık?

Suriye'den patates ithal edip, burada 40 milyar dolar harcadığımız Suriyelileri patatesle mi doyuruyoruz?

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Acaba patateslere de vatandaşlık verilir mi? Patatesler askere gider mi? Eğitim, sağlık, ulaşım zaten bedavaydı… Hala yabancılık çekiyorlarsa yesinler Suriye'den gelen yerli ve milli patates tavayı …

Darısı fındık, incir, kiraz, ayva, üzüm ve kayısıya … Utanmasak saman da ithal edeceğiz. Bir dakika lan! Saman … Kesin yalan! Ya Bulgaristan … Ne 14 bin ton mu? Yok canım daha neler? Ülke patates olmuş, ithal etse ne fark eder?