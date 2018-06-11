Dip dalga sayesinde ordu Kandil’e bayrak dikiyor!

Her seçim, demokrasiyi biraz daha geliştiriyor. Bu seçimler, demokratik bilincin ilerlemesinde kocaman bir adım oldu. Tek Adam'ın tek sesi karşısında çok sesli yeni liderler (Muharrem Öğretmen- Meral Anne- Temel Dede) kazandık. Yeni liderler, iktidarı değiştirmeye kararlı olan dip dalgayı kavramayı başardılar. İktidar ise patlayan dip dalgayı kessin diye Kandil'e bayrak dikme harekatını, seçimden önceye çekti.

Özetle!

Bu kadar yıl sözü edildi.

Bu kadar yıl beklendi.

İktidarın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde yüzde 60-65 oy alacağı beklentisini neredeyse yüzde 40'ın altına indiren dip dalgayı kırmak için Türk Ordusu'nun Kandil'e bayrak dikme planı seçimden önceye çekildi.

Hava bombardımanı başladı.

Ardından füzelerle dövme.

Sonra Kandil zapt edilecek.

Böylece cinayet işleme şebekesi haline gelmiş PKK'nın siyasetteki ağırlığı da iyice azalacak.

Dip dalga sayesinde.

* * *

Kandil'e bayrak dikmek, dip dalgayı kıran etkisi yaratıp, Tayyip Erdoğan'dan kopmuş bir bölüm seçmeni geri getirir mi?

Sanmıyorum.

Ordu görevini yapmış sayılacak. Çünkü “dip dalgayı başlatan; Tayyip Erdoğan'a karşı başlayan kızgınlığın, kırgınlığın büyümesi” oldu. Dip dalgayı yeni liderlerin ortaya çıkması değil bizzat Tayyip Erdoğan'ın 3 hatası başlattı, hızlandırdı.

1- Tek Adam olmayı seçti.

2- Saraylar yaptırdı.

3- Kendini generale alkışlattı.

Bütün kararlar, sonunda onun iki dudağı arasından çıkan sözle alınır oldu. Gecekondudan geldiğini unuttu, pahalı, israf yüklü, şatafatlı saray yaptırdı. En son muhtarları Saray'da topladığında, “Saray'ın mutfağı müthiş…” bile dedi. Bizim coğrafyamızda Ortadoğu liderleri kendilerini generallere alkışlatıyordu. Tayyip Erdoğan da bir siyasi iftar sofrasında kendini korgenerale alkışlattı ve bunu savundu.

Dip dalgayı kendi başlattı.

* * *

Muharrem İnce:

Türkiye'nin yeni bir lideri oldu. Dip dalga sayesinde pişiyor, olgunlaşıyor.

Meral Akşener:

Türkiye demokrasisi, yeni bir parti kuran ve kitle desteği bulan kadın lider kazandı. O da dip dalga sayesinde yükseliyor.

Temel Karamollaoğlu:

Beyaz sakallı, kahkaha atabilen, “önce adalet” diyen “Kurtar bizi Temel Dede” diye karşılanan demokrasi bahçesinde yeni bir çiçek oldu.

* * *

Göreceksiniz.

Dip dalga değiştirecek!

Türkiye kazançlı çıkacak.

Demokrasimiz ileri adım atacak.

Biz Ortadoğu ülkesi olmayacağız.