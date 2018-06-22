Bekliyoruz.

Sadece biz değil; büyük sermaye, büyük bürokrasi, büyük generaller, büyük dışişleri, büyük diyanet, 16 yıllık düzenin kaymağını yiyenler, yeni zenginler, avantasını “tek adamın Türkiye'yi 2028 yılına kadar yönetmesine bağlamış olanlar” ve sandıktan “Halkın tokadı tek adamdan büyüktür” diyen müjdeli bir sonucun çıkmasını isteyenler pazar gününün akşamını bekliyoruz. Havada müjdeli bir haberin ağırlığı var.

Sis dağıldı.

Narkoz etkisini yitirdi.

Saray sarsılıyor.

Bütün güçleri elinde toplamış Saray modelini savunan tek lider gidiyor.

Seçimle geldi.

Seçimle gidiyor.

Halk getirdi.

Halk götürüyor.

Böylece “ileri demokrasiye ve daha yüksek kaliteli üretimi başaran bir yeni Türkiye'ye geçebilmenin” kapısını aralayacak.

* * *

Seçim kampanyası başladığında “yüksek oranda kararsız seçmen” vardı. Kararsızların oranı son haftada inebilecek en az noktaya kadar geriledi. Kararsızlık; “bir fikrim yok, birisi beni aldatacak, en az kötü olan, en az vicdansız olan, en az rüşvetçi, israfçı olan aldatsın” demektir.

Ufuklar açıldı.

Seçim kampanyasında üç yeni lider; Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu yanlarına hapisteki Demirtaş'ı da alarak “birlik-beraberlik enerjisi” yarattılar. Bu enerjiyle ufuk açıcı oldular. Seçim kampanyası boyunca “Ben başta olmazsam Türkiye batar, biter, parçalanır, halk buzdolabı, fırın bile bulamaz…” diye büyüklenene karşı; “ben seçilmezsem de seçileni desteklemeye devam ederim” söylemini öne çıkardılar.

Ben…

Ben…

Ben…

Diyenin kurduğu “baskın seçim tuzağını” bozdular. 3 lider ilkeleri ve hedeflerini anlattılar: Adalet ve üretim. Gücün tekliği değil, güçlerin çokluğu. Liyakat ve adil paylaşım. Saray'ın akla getirdiği şatafata, yemeye, yedirmeye son.

Tezin anti tezi doğdu.

Etkinin tepkisi oluştu.

Kararsızlık sisi dağıldı.

* * *

Belediye başkanıydın.

Seni başbakan yaptık.

Daha fazlasını istedin.

Cumhurbaşkanı yaptık.

Daha fazlasını; hem Cumhurbaşkanı ve hem Başbakan, hem Genelkurmay Başkanı, hem Merkez Bankası Başkanı. Hem Meclis Başkanı, hem Yargıtay ve Danıştay Başkanı, hem büyükşehir belediyelerinin başkanı olmak istiyorsun.

16 yıldır zaten olmuştun.

Bütün güçler sendeydi.

Elini kimse tutmadı.

Halk, kararsızlığını dağıttı; bu güçleri geri almaya karar verdi. Havada müjdeli bir haberin ağırlığı var.