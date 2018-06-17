Minberine asansörle çıkılan cami!

Seçimlere bir hafta kaldı. Dindar insanların oylarını etkileyebilmek için “İstanbul'un Çamlıca Tepesi'nde yapılan Camiyi” de propaganda projeler arasına sokmak gerekli.

Ne yapmalı?

İktidar gazetecisi bulmalı.

Haber kılığına sokulmuş propaganda yazısı yazdırıp, yayınlatmalı.

Öyle yaptılar.

Propaganda haberi gazetede şöyle yayınlandı: Bakanlık, Çamlıca Tepesi'nde 400 dönümlük araziyi “Özel Proje Alanı” ilan etti. Bu alanın 57 dönümlük (57 bin metre kare) bölümü ibadet amaçlı kullanıma açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız caminin yapımıyla, mimarının kim olacağına kadar, yakından ilgilendi.

Caminin yapımı bitti.

Yüzde 100 yün, özel dokuma 17 bin metrekare halı dokundu. Camiye bu özel dokuma halılar serildi. Aynı anda 63 bin kişi namaz kılabilecek. Cami 100 milyon dolara mal oldu.

Kubbede altın yazılar var.

Bu yazılar çelik.

Yani metal; nano teknoloji sayesinde çelik altın rengine dönüştürüldü. Kubbeyi çevreleyen yazılar da altın renginde.

Evet onlar altın varak.

* * *

Mimar anlatıyor.

Gazeteci şöyle yazıyor:

Minber 48 basamak.

Asansör yaptık.

İmam minbere rahat çıkacak.

Gazeteci soruyor:

Minberine asansörle çıkılan başka cami örneği var mı?

Mimar cevap veriyor:

Türkiye'de yok.

Dünyada var mı, bilmiyorum.

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Propaganda haber böyle uzayıp gidiyor. Ben şimdi merak ediyorum, “Çok yüksek dış borç altında inlediği için sonucu sancılı bitecek ekonomik krize batmış bizim gibi bir ülkenin büyük camiler şehri İstanbul'da yeni bir 6 minareli, kubbe yazıları altın varaklı, minberine asansörle çıkılan, 100 milyon dolar (450 milyon TL) maliyetli cami yapmaktan Allah hoşnut olur mu?”

Bu gösterişli cami!

Allah'a şirk sayılmaz mı?

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Tarihten bir not:

İstanbul'da Eminönü'nde “Yeni Cami” diye bildiğimiz Valide Hatice Turhan Sultan Camii temeli, Evliya Çelebi'ye göre “On Mısır Hazinesi (geliri)” harcanarak atıldığı için adı o günlerde bu yüzden “Zulmiyye” diye anılıyordu. Tarihçilere göre Evliya Çelebi, “Zulmiyye” kelimesini “Adaletsiz, Adil olmayan” anlamında kullanmıştı.