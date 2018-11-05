SMA anneleri!

Omurilikteki sinir hücrelerine yapışıyor. Tip 1, Tip 2, Tip 3. Üç tipi var. Genetik. Öldürücü bir kas hastalığı. Hareket kabiliyetini felç ediyor.

Kaslar eriyor.

Kas kas olmaktan çıkıyor. Omurga eziliyor. İskelet bozuluyor.

Mini mini elleri.

Gülen yüzleri.

Parlak zekaları.

Bakışları canlı fakat anne memesini bile ememiyorlar. Yardımsız yatağa bile uzanamıyorlar. Büyük çoğunluğu 2 yaşından önce ölüyor. SMA hastası çocukların çaresiz anne ve babaları, ilaç bulsun diye sosyal devleti arıyor.

İlaç ithal.

Tek dozu 125 bin dolar.

İlk yıl için 6 doz, sonraki yıllarda 3 doz alınması gerekiyor. Aileler, güç yetiremiyor.

★★★

Şişineni var.

Övüneni var.

Geçineni var.

Hırsızı bol.

Hortumcusu partili sosyal devletin soyguncusu çok, kendisi ortada yok. Son iki yılda yüzlerce anne çırpındı, dövündü, feryat figan etti. 48 yaşındaki anne Arzu Uz Şahin, sesini duyurmak için koyu lacivert koruma ordularını aştı, bütün siyasetçilere ulaştı. Anlattı. Ancak SMA Tip 1 hastaları için ilaç vermeyi SGK kapsamına aldırdı. Diğer 2 tip kapsam dışı kaldı. Sağlık Bakanlığı topu Çalışma Bakanlığı'na attı. Çalışma Bakanlığı topu Sosyal Güvenlik'e attı. O da topu taca attı.

Toplasan 1000 çocuk.

Her gün TV'lere çıkıp 24 saat övünen, şişinen, kişi zengin eden, savurup harcayan, partili müteahhide havaalanı, köprü, tüp geçit yaptırıp, betondan rant yaratmak için dolar bazında yüzde 8-9 tefeci faizi ile borçlanıp para bulan, saray yaptıran, pahalı lüks cami diken, Meclis'in halısı eskimeden değiştiren devlet, bu 1000 çocuğa, yürüsün, koşsun, oynasın diye derman olacak ilaca ayıracak para bulamıyor.

★★★

Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili çocuğu SMA hastası olsa devlet bu ilacı getirtip bedava vermeye mecbur. Yasası var. Milletvekili çocukları için her türlü tedavi bütçeden karşılanıyor. Kastamonu'da yaşayan Seher Karadağ adlı anne oğlu 19 aylık Kaan için… Antalya'da Teslime Yıldırım adlı anne SMA hastası 3.5 yaşındaki kızı Arife için… Malatya'da Ayşe Bahçalı adlı anne 1.5 yıldır yatağa bağlı yaşayan oğlu Mehmethan için… İzmir'de Tuğba Yücer adlı anne 4 yaşındaki oğlu Poyraz için… Burdur'dan Tuğçe Nur Kaya adlı anne 1 yaşındaki kızı Elif için… Antalya'da Rukiye Cop adlı anne 5 yaşındaki oğlu Umutcan için… Adana'da Elif Darılmaz adlı anne 4 yaşındaki oğlu Cem için çalmadık kapı, yalvarmadık devlet adamı bırakmadılar…. Ve bu örnekler gibi diğer anneler, milletvekillerine tanınan imtiyazın kendilerine de uzanmasını beklediler. 3 yıldır çırpınıyorlar. Çoğunlukla “Cumhurbaşkanı emir verdi ilaç geliyor…” diye avutuldular. SMA anneleri, şişinen sosyal devletin maskesini indirdi.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

İmdat hırsız var!

İktidar bütçe yapar harcar. Belediyeler proje üretir harcar. Sayıştay harcama­ları denetler. Sayıştay, “imdat hırsız var” diyebileceğimiz denetim raporları yayınlıyor. Ankara muhabiri gazeteciler, bu raporları haber yapıyorlar: Konser verilmiş, para çalınmış. Boğaz'da tekne turu düzenlenmiş para çalınmış. Festival düzenlenmiş para çalınmış. Sünnet düğünü yapılmış para çalınmış. Milletvekilinin kızı beledi­yeye memur diye alınmış, kız bir gün dahi işe gelmemiş, para çalınmış. Toplu nikah kayacağız denilmiş para çalınmış. Hırsızlık çoğu be­lediyelerde ve yüzde 90'ı iktidar belediye­lerinde. Sayıştay, hırsızlığı rapor etmekle kalıyor. Hırsızın üzerine gidip, hesap soran yok. Çürüme çok derinde.