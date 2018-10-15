Milli vicdan!

Hani bir lâf vardır. “Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir” diye…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Papaz Brunson'un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir” sözü bana bunu hatırlattı…

Son iki yıldır hiçbir görüşüne katılmadığım Bahçeli Bey bazen doğru sözler söyleyebiliyor demek ki…

Eski yıllarda düzgün muhalefet yapardı, alkışlardık… Sonra birdenbire Saray yandaşı olunca görevinin muhalefet olduğunu unuttu, AKP'den çok AKP'li haline geldi. Bu yüzden partisinin oyları yüzde 18'lerden, yüzde 11'lere düştü.

Ancak… Amerikalı rahip Brunson'un serbest bırakılmasından sonra söyledikleri eski muhalefet günlerindeki gibiydi. Şöyle dedi:

“Papaz Brunson'un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir. İfade değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar, davanın savcısında yapılan değişiklikler soru işaretlerini güçlenirmiş, şaibeleri artırmıştır.

Türkiye aleyhinde faaliyetlerin merkezinde yer alan, terör örgütleriyle irtibatı tespit edilen bir şahsın siyasi baskı ve şantajla serbest bırakılması, geldiğimiz bu aşamada düşündürücü, bir o kadar da esef vericidir.

Davanın, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik tehdit ve baskı aracına dönüştürüldüğü, siyasi ve ekonomik operasyonların bahanesi olarak görüldüğü herkesin malûmudur.

ABD Başkanı Trump ile yardımcısı Pence'in dozajı giderek artan yaptırım tehditleri, sabır ve tahammül ölçülerini aşan husumet dolu açıklama ve mesajları Brunson davasını gölgelemiştir.”

Devlet Bahçeli'nin, iktidarın ABD baskı ve tehdidine boyun eğdiğini anlatan bu sözlerine katılmamak mümkün değil.

Ya iktidar ne der? Sanırım AKP'liler, belli etmeseler bile bu eleştiriye kızmışlardır!

Kadıköy halkı düşmanı mı?

Kadıköy Belediyesi CHP'li ya… AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, muhtemelen bu nedenle, Kadıköylülere her fırsatta kazık atmaya çalışıyor.

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Koçar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazılı bir soru önergesi vererek Merdivenköy Mahallesi'nin göbeğinde kurulmak istenen beton santralinin hesabını sordu.

Büyükşehir Belediyesi'nin, konut alanı üzerinde bu tesisin kurulma iznini neye dayanarak verdiğini, Kadıköy Belediyesi'nin ruhsat vermeyerek inşaatı mühürlemesine rağmen, gece yarısı mühür sökülerek nasıl çalışıldığını soran Ülkü Koçar:

“Kadıköy İlçesi'nde zaten 11 adet beton santrali var. Hava kirliliği büyük boyutlara ulaştı. Buna rağmen bir Hollanda firmasına ait olan bu arazide, hem de okulların ve konutların yanı başında yapılmakta olan bu santralin öğrenci çocukların ve bölgede yaşayan 40 bin vatandaşın sağlığı düşünülerek iptal edilmesi şarttır” dedi.

Şikâyet haklıdır. Fakat AKP'li Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy'de oturan halkı kendisinden saymadığı için maalesef her türlü olumsuz işe izin veriyor!

Yaptıklarıyla yaşayacak

3 yıl önce aramızdan ayrılan devrimci sanatçı Levent Kırca unutulmadı.

Mizah ustası Kırca'nın arkadaşları, dostları ve sevenleri onu, ölümünün 3'üncü yıldönümünde Kadıköy'deki bir kültür merkezinde sevgiyle andılar.

Sanatçının kadim dostları Müjdat Gezen ve Hayati Asılyazıcı'nın sanatçıyı anma mesajları ilgi topladı.

Levent Kırca'nın “Olacak O Kadar” adlı televizyon programları anılarda hâlâ tazeliğini koruyor. Sanatçı sanki bugünleri anlatıyordu. İktidar, Kırca'nın skeçlerinden rahatsız olduğu için ona ambargo koymuştu.

Levent Kırca ölmeden bir süre önce tüm dostlarına şöyle bir mesaj bırakmıştı:

“Dik durun,

Adil olun,

Sabırlı olun,

Atatürk'le kalın,

Cumhuriyet'le kalın,

Hoşçakalın!”

TEBESSÜM

“Ben yokken neler oldu?”

Müthiş bir deniz kazası sonrasında 4 kişi yüzerek ıssız bir adaya çıkmış.

Kurtulan kazazedeler; bir Amerikalı, bir Fransız, bir Alman ve bir Türk.

Balık yakalayıp, ağaçlara tırmanarak kuş yumurtaları bulup yaşamlarını sürdürerek kurtarılmayı beklemişler. Aradan on gün geçmiş:

Fransız konuşmuş:

“Ben yokken sevgilim kim bilir kaç defa merak içinde evime gelmiştir?”

Amerikalı atılmış:

“Bütün gazete ve televizyonlar benim haberlerimle doludur.”

Alman işlerini düşünüyormuş:

“Ben yokken patronum yeni projeler için beni aramıştır mutlaka…”

Türk boynunu bükmüş:

“Ben yokken kim bilir ne zamlar, ne vergiler gelmiştir!”

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkede gün batışı kızıllığını şafak vakti sanan ahmaklar da var!