1 milyar 600 milyon lira boşa mı gitti?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, odaların, CHP Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin itirazlarını hiç dikkate almayan, “Ankara'ya her yıl en az 10 milyon turist getirecek” dediği Ankapark için 6 Eylül'de 5'inci ihale yapılacak. Gökçek de, ihaleye bu haliyle talip çıkmayacağını biliyor, o yüzden oyuncaklar için teminat alınıp bilet parasından pay alınmasını yeterli buluyor, işletmecinin de yurtdışında aranması gerektiğini belirtiyor.

Ankapark konusu herkesin derdi. Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği yağmalandı, hem 1 milyar 600 milyon lira harcandı. Bu durumda, devletin parası da hesapsız-kitapsız harcanmış oldu. İşletmecisinin de yurtdışında aranmasını öneriyor.

“DEVLET SUÇU İŞLEDİ”

Ankapark'ın Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmaması için mücadele verenlerin başında Ankara Mimarlar Odası geliyordu. Onların mücadelesi bitmiş değil. Başından beri söylediklerinin haklılığı da ortaya çıktı. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark'ın “Devlet malı” olduğu görüşüne katılmıyor, “Ankapark Atatürk'ün şartlı bağışının ihlal edildiği bir devlet suçudur” diyor.

Ankapark arazisinin derhal Atatürk Orman Çiftliği'ne iade edilmesi, ortaya çıkan zararın da, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tazmin edilmesi gerektiğini belirten Candan, sohbetimizde şunları söyledi:

“Gökçek, yargılanmalı. O aletler de hurda karşılığı yıkım ihalesi ile ihaleye çıkmalı. En son ihaleyi izlemeye gittik. ‘Bu ihaleden vazgeçin, hurda ihalesi açın' dedik. 6 Eylül'de yapılacak ihaleye hayvanat bahçesi işletme bonusu koyulmuş. Ama yine alıcı çıkmayacak. Bu krizde milletin işi-gücü yok da Gökçek'in hayaliyle mi uğraşacak? Çünkü, orası bir suç mekanı. Kimse o suça ortak olmak istemeyecektir. Hassas bakımı gerektiren ve yıllık işletme gideri 1 milyar liranın üzerinde olan oyuncaklar yıllardır orada beklediği için zaten hurdaya döndü.”

ZEMİN ÇÖKÜYOR

Ankara Mimarlar Odası Başkanı, Ankapark'ın yapılışını nasıl “suç” olarak değerlendiriyorsa, Ankapark'ı işletmenin de ikinci suç oluşturacağını öne sürüyor, Ankapark yapılan arazide “zemin kaynaklı çökmeler” olduğuna ilişkin duyumları olduğunu, çıkan yangından sonra “Tespit davası” açtıklarını kaydeden Candan, “Gevşek zeminde kaza olursa bu da büyük bir suç. Kimse bunun hesabını veremez. ‘Biz demiştik' demek istemiyoruz ve uyarılarımızı tekrarlıyoruz: Ankapark'ı kapatın, arazisini Atatürk Orman Çiftliği'ne verin, zarar-ziyanı da Gökçek'ten tazmin edin” diyor.

Oda üzerine düşen uyarı görevini yapmakla yetinmiyor, olayın her aşamasını da yargıya taşıyor. Ankapark'ın işletmeye verilmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra, kararın Anayasa'ya aykırılığının denetlenmesi için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Hayır, bu da yetmiyor. İhalenin iptali için de dava açıldı.

Anlaşılıyor ki bu haliyle Ankapark'a işletmeci bulunamayacak. Gökçek'in “Bu benim evladım” dediği projenin hayata geçirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Dedikleri gibi var mı, yok mu bilemem ama bazı okuyucularımız, “Gökçek'te para çok. Ankapark'ı o işletsin” görüşünde.

BİR ÖNERİ DE HONG KONG'DAN

Devletin bu kadar parasının boşa gideceğine içi yananlar öneriler getiriyor. 20 yıldır Hong Kong'da yaşayan girişimci Kerem Kurumlu da Ankapark için şu önerilerde bulunuyor:

– Her oyuncak ya da oyun alanı ayrı bir şekilde yani her biri ayrı bir ihaleye çıkartılabilir. Böylece Türkiye'den ve yurtdışından irili ufaklı yatırımcıları çekme olanağı doğar. Şimdiki proje büyük olduğundan kimse cesaret edemiyor. Her oyuncak için ayrı odaklanabilecek firmalar olabilir.

– Parkın sadece organizasyonunu ve satışını (Oyuncakların kiralanması, denetlenmesi ve alan pazarlamasını) yapacak şirketi ilk etapta belediye kurulabilir. Sonradan bu şirketin borsaya açılarak özelleştirilmesi düşünülebilir. Bu şirketin elinde parkın kullanım hakları da olur.

– Ya da bu şirketi ilk maddede yazdığım gibi her alanı ayrı ayrı kiralayacak olan şirketler birleşip satın alabilirler.

Antalya'da iki beş yıldızlı otelin işletmecisi de, “Antalya turizminin Ankapark tarzı bir projeye şiddetle ihtiyacı var. Böyle bir projenin Antalya'ya yapılması gerekiyordu. Bize normal olarak 10 milyonun üstünde turist gelmekte. Bu proje ticari olarak burada başarılı olur ve turizme katkı sağlar. Ayrıca burada da başarısız bir Expo projesi var, ikisi birlikte düşünülebilir. Antalya Belediyesi'nin de AK Parti'de olduğu düşünülürse Ankapark'ın Antalya'ya taşınması mantıklı olabilir” diyor.

Daha onlarca öneri. Devletin milyarlarının boşa gittiğini öğrenen, “Ben ne yapabilirim?” arayışında. Ne yapsınlar. Sadece öneri getiriyorlar. Ama en keskin öneri de, “Ankapark kaldırılsın, arazisi Atatürk Orman Çiftliği'ne verilsin, parktaki oyuncaklar da hurda olarak ihaleye çıkarılıp satılsın” oluyor. 5. İhalenin yapılacağı 6 Eylül'e ne kaldı ki. Bekleyelim. Görelim…