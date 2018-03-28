Önce mezar yerini göstereceksin

Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası hile ya da kuşkulu olaylar alt alta getirildiğinde 100'den fazla konu belirleniyor. CHP'nin hukukçu milletvekili Haluk Pekşen, elinde bir vatandaşımıza ait iki ayrı “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”yle gelmişti. Kayıtların birisinde, “ölü” olarak belirtilen kişi, başka bir kayıtta isminde bir harf değişikliği yapılmış ve yaşıyor gözüyordu. Bu olayı Türkiye'ye aylar önce SÖZCÜ duyurmuştu.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Türkiye'nin en önemli projelerinden birisiydi. 1970'li yıllarda başlayan bu proje, tamamlandığında AKP iktidara gelmişti. Bugün birçok işlemimiz vatandaşlık numarasına göre yapılıyorsa, bunu AKP öncesi hükümetlerin bu projeye verdiği öneme borçluyuz.

SOY KÜTÜĞÜ İNCELENDİKÇE

Haluk Pekşen'in, gazetemizde gündeme getirdiği “Ölüleri sağ göstererek seçmen ihdas ediliyor. Seçimde hile yapılacak” iddiası açıkçası herkesin gözünü açtı. İnternete giren, geçmişini araştıranlar, yıllar önce öldüğünü bildikleri ya da duydukları dedelerinin, anneannelerinin yaşadığına tanık oldular.

Hem o kadar çok ki, dün ziyaretimize gelen kamu görevlisi, “Aman adımı yazma ama, nüfus benim 1885 doğumlu yani bugün 133 yaşında gözüken babamın annesi dul ve sağ olarak kayıtta yer alıyor. Eşimin babasının annesi 1902 doğumlu olarak kayıtta yer alıyor onun da hem dul, hem de sağ olduğu belirtiliyor. Bu nasıl bir rezalet” diyordu. Yani onlar Türkiye'nin en yaşlı seçmenleri arasında bulunuyor. İyi de rahmetli olmuş bu insanlar adına kim oy kullanacak ve onların oyları hangi partiye verilecek. Acaba rahmetliler adına oy kullanılabilmesi için mi “Gezici sandık” kanun maddesi haline getirildi?

YENİ SEÇMEN İHDASI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner'in ya da nüfus hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Engin Sarıibrahim'in çıkıp bu durumu açıklamaları gerekirken, bırakın açıklamayı bu konuyu öğrenmek isteyenlere bile cevap verme gereğini duymuyorlar. Bu derin sessizlik ölü olan ancak kayıtlarda sağ gösterildiği için adlarına oy kullanılacağı kuşkusunu artırıyor. Dahası, vatandaşlık numaraları ve isimlerinde rakam ve harf değişikliği yapılıp sağ gösterilenlerle de “yeni seçmen ihdası” yapılıyor iddiası da kuvvetleniyor.

Seçimlere hile karıştırıldığına seçmen o kadar inanıyor ki, bu yüzden oy kullanmaya gitmeyen önemli bir kitle var. Gerekçeleri de, “Oy kullansak bile değişen bir şey olmayacak, nasıl olsa hile yapılacak” oluyor. İşte, CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Saadet Partisi seçimlere hile karıştırılmaması için ortak çalışma yapacak. Bu kapsamda “yaşayan ölü!” araştırması da yaygın biçimde yapılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bunca rezalet karşısında uyanmaya ya da halkı uyandırmaya pek niyetli gözükmediği için CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, nüfus kayıtlarının düzeltilerek seçim kütüklerinin güncellenmesi ve seçim güvenliği sağlanması hakkında İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Pekşen, “Gerek, E-Devlet sisteminde, gerekse seçmen listelerinde ölenin sağ gösterilmesi planlı bir çalışmanın ürünüdür. Bu durum dijital bir hata olarak nitelendirilemeyecek kadar vahim ve planlı bir çalışmanın ürünüdür” görüşünde.

PEKİ NE YAPILMALI?

Ölmüş ama sağ görünen kişiler adına oy kullanılmaması, ya da vatandaşlık numarası ve isminde değişiklik yapılarak yeni seçmen ihdasının önlenmesi için ne yapılması gerekiyor? Bu durumu bir ilimizin nüfus müdürlüğüne sordum. O yetkili, “Nüfus kayıtlarının taranması sırasında ölmüş olduğu kabul edilen ancak kayıtlarımızda sağ gözüken kişilerle ilgili araştırma yapılması için genel müdürlük tarafından bize zaman zaman yazı gönderilir. O kişilerin yakınlarıyla temasa geçilir, kişinin ölmüşse yapılması gereken işlemleri başlatması istenir” dedi.

Yapılması gereken şu: Ölen kişinin birinci derecede yakını, yanına iki tanık alıp, kayıtlarda sağ gözüken kişinin aslında ölmüş olduğuna ilişkin nüfus müdürlüğüne dilekçe vermesi gerekiyor. Nüfus, bu kişileri polis ya da jandarmaya yeminli ifadeleri alınmak üzere gönderiyor. Onlar güvenlik güçlerine mezar yerini de gösteriyor. Bu ifadeye ve güvenlik güçlerinin araştırma sonucuna dayanarak, sağ gözüken kişinin “ölmüş” olduğuna karar veriliyor. Bunun daha bir başka kestirme yolu da şu: Sağ gözüken kişinin aslında ölmüş olduğuna ilişkin mezarlıklar müdürlüğünden belge alınırsa, nüfus kaydı düşürülüyor ve kayıtlara “ölü” olarak geçiriliyor.

Seçimlerle ilgili bunca kuşku varken, en iyisi kayıtlarınızı inceleyin, ölmüş olan ama sağ gözükenlerin ya da isimlerinde, vatandaşlık numaralarında oynama yapılanların durumunu düzelttirin. Bu da sağlıklı seçim yapılması için önemli bir vatandaşlık görevidir.