Ürküten tablo: 25 milyon silah, biner mermi

Son dönemde kimsenin kimseye güveni kalmadı. Aynı odayı paylaşanlar, herhangi bir konuda yorum yapmaya çekinir oldu. Kamuda çoğu kişi “Ne olur ne olmaz” deyip sorumluluk almayarak hedef olmaktan kurtulmaya çalışıyor. Günümüzde de en geçerli ihbar yöntemi “FETÖ”cülük.

İhbar edene de, edilene de iyi bakmak lazım. Çünkü, örgütler hedef şaşırtmak, yaptığı ihbarın doğru olduğunu ortaya koyabilmek için kendi örgütünden de bazı isimleri ihbar edip ihbar edilen makamın güvenini kazanmaya çalışır. İşte o günlerde, hedef aldıkları kişiler için de ya “FETÖ'cü” ya da son dönemlerde sıkça kullanılan “Kripto FETÖ'cü” diye ihbar ediyor. İşte, Eskişehir'de de bunun somut örneği yaşandı.

HADİ BAKALIM AYIKLAYIN

Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım ile Polis Başmüfettişi Ali Akın Karayel tarafından yürütülen ve adliyeye gönderilen soruşturma raporunda, Türkiye'de ihbarcılığın boyutunun görülmesi açısından çok çarpıcı bilgiler var. Geçenlerde kısaca değindiğim bu konuyu dönemin emniyet müdür yardımcısı ile istihbarat şube müdürünün ifadeleriyle açalım:

– Necati Çevik (Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı): 15 Temmuz süreci ve sonrasında günde yaklaşık 15 bin civarında telefonla ve elektronik postayla ihbar gelmekteydi. Böylesi bir süreçte görev almış olmamdan dolayı zaman içinde karalama, iftira ve kara propagandaya maruz kaldım.

– Cihangir Ulusoy (Ankara İstihbarat Şube Müdürü): Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir anda on binlerce ihbarla karşı karşıya kalınmıştır. Çeşitli programlar kullanılmak suretiyle, ülke içinde yapılan bir ihbar yurtdışından gönderilmiş gibi kurgulanabiliyor.

İnsanları öldürecek kadar kendinden geçmiş bir kişi, Eskişehir'de 102 kişi hakkında FETÖ'cü ihbarı yapabiliyor. Bir önceki seçimde AKP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılan günümüzün rektörü ise önüne geleni “FETÖ'cü” diye ihbar eden elemanıyla ilgili şikayetlere kayıtsız kalıyor. Rektör, bu kişinin kendisi hakkında da benzer suçlamada bulunmasından çekinmiştir…

25 MİLYON ADET KAÇAK SİLAH

Türkiye'de silah bulundurma ve taşıma ruhsatına sahip olanların 710 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bu yıl en az 100 bin civarında emekli ya da halen görevde bulunan güvenlik korucularına, emekli de olsa orman muhafaza memurlarına da ruhsatlı silah verilecek. Resmi sayıya göre halen ruhsatlı olan yivsiz av tüfeği sayısı da 1 milyon 641 bin adet. Pompalı silahların sayısı da yine milyonlarla ifade ediliyor.

Ruhsatsız silah edinmek de kolaymış. İnternetten 750 liraya silah alındığı, bunun bin 800 liraya satıldığını TBMM'de yapılan konuşmalardan öğreniyoruz. CHP Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanma boyutunun araştırılması için 25 arkadaşıyla birlikte TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. Önergeden, ülkemizde ruhsatsız silah sayısının 25 milyon adet civarında olduğunu öğreniyoruz. Tabii ruhsatsız olduğu için gerçekte ne kadar silah bulunduğunun bilinmesi mümkün değil. Ancak Emniyet yetkilileri tarafından da bu sayının belirtildiği de Tüm'ün konuşmasında yer alıyor.

İKİ YÜZDEN BİN MERMİYE

Bakıyorsunuz öğretim üyesinde silah. O gün tam 27 mermi sıkmış. Silah “bulundurma” olduğuna göre, bu kadar mermiyi bu hoca nasıl buluyor? Yerli sanayiyi desteklemek adına ruhsatlı ve bulundurma silahı olanların daha fazla mermi alabilmelerinin yolu da genelgeyle açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mart 2018 tarih ve 2018/5 sayılı genelgesini okuyalım:

“Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi ‘Valilerce taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle, kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıt edilecek her silah için yıllık en fazla 200 adet mermi satın alınabilir.

İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahlar için 200 adet olan mermi istihkakı en fazla bin adede çıkarılmıştır.”

Mermi bol. Sıktıkça sıkarsınız. Sonra, 363 kadından 283'ünün tabancayla öldürüldüğünü, bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının yüzde 80'i geçtiğini açıklarsınız. Bir yanda kaçak silahlar, mermiler, bir yanda ruhsatlı silahlar için mermi sayısını artırmalar. Gerilim ortamında bu silahlanma ürkütüyor haberiniz olsun…