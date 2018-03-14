Yunan pilotlar askeri sahalarımızda

1 Mart 2018 Perşembe günü Kastanies-Pazarkule sınırı yakınında Türk topraklarına giren Yunan askerleri Teğmen Angelos Mitretodis ve Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis, “Birinci derece askeri yasak bölgeye girmek” ve “Askeri casusluğa teşebbüs” suçlarından 1 Mart'ta tutuklandı. Tutuklamaya yapılan itiraz 5 Mart'ta reddedilince Atina'da toplanan göstericiler bayrağımızı yaktı.

Askerlerin serbest bırakılması için Yunan Başbakanı, Dışişleri Bakanı devreye girdi, Savunma Bakanı Kammenos ve Genelkurmay Başkanı konuyu NATO ve Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdı. Yunan Başbakanı Çipras da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nden “Yunan askerlerinin serbest bırakılmaları ve Yunanistan'a iade edilmeleri” mesajını Türkiye'ye iletmesini istedi. Yunanistan bu çabayı gösterirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan ve darbenin içinde yer aldığı öne sürülen eski askerleri iade etmeye yanaşmadığını da hatırlatalım.

ASKERİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Tutuklanan iki askerinin tahliye edilmesi için uluslararası kuruluşları devreye sokan Yunanistan'ın geçmişte Türk askerine yaptıklarını da öğrenelim:

08 Ekim 1996'da Sakız Adası'nın güneyinde, Türk hava sahasında uçan F-16 savaş uçağımız Yunan jetleri tarafından açılan ateş sonucu Ege Denizi'ne düştü. Pilot Yarbay Osman Çiçekli kurtuldu, Pilot Yüzbaşı Nail Erdoğan uçakla birlikte denize düştü, şehit oldu.

23 Mayıs 2006'da bir Türk savaş uçağı, Rodos ve Kerpe Adası'nın güneyinde, uluslararası hava sahasında uçarken, Yunan savaş uçağı tarafından, alttan ve arkadan çarparak düşürüldü. Pilot paraşütle atladı ve kurtuldu. Yunan pilot ise uçağı ile birlikte denize çakılarak öldü. Kaza ve kırım sırasında uçaktan çekilen video görüntülerinde, Yunan pilotun kusurlu olduğu anlaşıldı.

Kaza kırım heyetinin raporunda Yunan pilotun hatalı olduğu belirtilmesine rağmen, Türk pilot uluslararası hukuka göre yetkili olmayan Yunan mahkemesi tarafından Atina Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılandı ve Ocak 2009'da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnterpol'e başvurup yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı. O pilot, tutuklanabileceği gerekçesiyle AB ülkelerine gidemiyor.

“O PİLOTLAR THY'DE”

Ege Denizi'nde, Türk hava sahası ve uluslararası hava sahasında uçuş yapan askeri uçaklarımıza, Yunan uçakları tarafından sürekli olarak önleme/it dalaşı yapılıyor. İt dalaşları sırasında Yunan uçakları tarafından iki F-16 uçağımız düşürüldü, 1 pilotumuz şehit edildi ve iki pilotumuz da yaralandı. Türk uçaklarına ‘it dalaşı' yapan Yunan Hava Kuvvetleri pilotları, AKP hükümetleri döneminde adeta ödüllendirildi ve Türk Hava Yolları'nda (THY) işe alındı. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım'a göre THY'de uçan yabancı pilotlar arasında Yunan pilotların sayısı birinci sırada. Yalım, “kurmay gözüyle” şu uyarıda bulunuyor:

“THY'de işe alınan Yunan pilotların çoğunluğu Yunan Hava Kuvvetleri'nden emekli pilot subaylardan oluşuyor. 1996'da uçağı düşürülen Osman Çiçekli gibi, Türk Hava Kuvvetleri kökenli onlarca pilot, asker oldukları dönemde ‘it dalaşına' girdikleri Yunan pilotlarla THY uçaklarında aynı kokpiti paylaşıyor. Ayrıca Yunan pilotlar, Konya, Malatya, Diyarbakır gibi askeri havaalanlarına da iniş kalkış yapıyor. Bu durum, TSK aleyhine güvenlik zafiyeti oluşturuyor. THY'de asker kökenli 100 civarında Yunan pilot işe alınırken, Yunan milli hava yolu şirketi Olimpic Havayolları ise Türk pilotları kesinlikle işe almıyor. Yetkililer bu durumu nasıl izah edecek?”

YASAMIZA GÖRE CASUSLUK

Yunanistan, Edirne'de tutuklanan askerlerin “İz takibi” yaparken yollarını şaşırdıklarını iddia ediyor. Oysa iz takibini subay ve astsubaylar değil, rütbesiz askerler yapar. Üstelik bölgede Türkçe, Yunanca, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde, “Askeri yasak bölge girilmez”, “Fotoğraf ve video çekmek yasaktır” yazılı tabelası asılı. Yasak bölgede yakalanan Yunan askerlerin cep telefonu ile fotoğraf ve video çekmeleri de yasamızda “Askeri casusluğa teşebbüs” suçu olarak yer alıyor.

Uçaklarımıza “İt dalaşı” yapan Yunan pilotları, THY'de işe alınarak ödüllendiriliyor. Sınırı geçip mevcut kanıtlara göre suç işlediği iddia edilen Yunan askerleri de serbest bırakılacak mı? Bunu bilemeyiz ama Yunanistan'ın FETÖ'den kaçanların sığındığı ülke olduğu ve bunları iade etmediği gerçeği de unutulmamalı.